Ginnastica artistica. Festa Ghislanzoni-GAL, si va in serie A1

Vinto lo spareggio play-off a Napoli

Eroico Lorenzo Bonicelli, nuovo recordman italiano

NAPOLI – Vedi Napoli e poi…vinci! Grandissima impresa della squadra maschile di ginnastica artistica della Ghislanzoni-GAL Lecco che vince la sfida di play-off di Serie A2 e conquista una meritatissima promozione in serie A1. A scendere in pedana insieme al capitano Lorenzo Bonicelli sono stati Edoardo Sugamele, Simone La Monica, Michele Maiellaro.

La sfida a tre contro la ‘Ginnastica Campania 2000’ e l’Ares di Cinisello Balsamo è stato un vero e proprio ‘triello’ di televisiva memoria: per ogni attrezzo due prove, ogni prova una ‘sfida a tre’ tra un ginnasta lecchese, uno milanese e uno campano. Il migliore otteneva 3 punti, il secondo 2 e l’ultimo 1. La squadra con più punti totali avrebbe conquistato la promozione in Serie A1.

La sfida è stata in equilibrio fino alla fine. I punti decisivi li ha messi proprio Bonicelli alla sbarra: il suo 13,850 è valso ‘la tripla’ che ha permesso alla Ghislanzoni-GAL di superare proprio sulla linea del traguardo l’Ares, 27 a 26.

L’uomo di copertina di questo incredibile traguardo non può che essere lo stesso Bonicelli, e non solo per la zampata finale. Il lecchese ha messo a segno 83,500 punti, nuovo record italiano e punteggio che agli ultimi giochi europei sarebbe valso una medaglia d’argento.