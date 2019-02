Laura Todeschini vince la gara Senior 1 col suo personale

Brave anche Lisa Rigamonti e Zoe Maccagnan

MORTARA (PV) – La Ghislanzoni GAL si segnala con ottimi risultati durante la prova del campionato regionale di categoria Gold, junior e senior.

Il miglior risultato di giornata lo ha messo a segno Laura Todeschini, in grado di vincere in categoria senior 2 col punteggio di 51,150, suo miglior punteggio in assoluto.

In categoria senior 1 – in gara atlete nate tra il 2002 e il 2003 – sono scese in pedana Lisa Rigamonti e Zoe Maccagnan. Lisa, al rientro dopo un infortunio alla caviglia, ha chiuso all’ottavo posto, mettendo in mostra dei nuovi elementi nel suo repertorio. Zoe ha invece pagato lo scotto dell’esordio di categoria al massimo livello, chiudendo in undicesima posizione assoluta.

Settimana prossima le tre ragazze, insieme ad Anna Galbusera e Sofia Guglieri. scenderanno in pedana per la prima gara del campionato di Serie A a Busto Arsizio.

“Sono contenta dei risultati ottenuti oggi dalle ragazze. Laura ci ha sorpreso, migliorando di oltre un punto il suo personale. Lisa rientrava dopo sei mesi e Zoe era all’esordio assoluto: entrambe hanno svolto una prova incoraggiante e saranno sicuramente pronte per settimana prossima” ha dichiarato l’allenatrice Elena Taschetti.