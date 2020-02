Ginnastica artistica. Le ragazze della Ghislanzoni-Gal sul podio

Terzo posto assoluto

Fantastica prova nel corpo libero per le lecchesi

FIRENZE – Venerdì 31 gennaio la squadra maschile di ginnastica artistica della Ghislanzoni GAL aveva vinto la prima tappa del campionato di Serie B al Nelson Mandela Forum di Firenze. Per non essere da meno, sabato 1 febbraio, le ragazze della squadra femminile hanno centrato un fantastico terzo posto nel campionato di Serie A2.

La formazione – composta dal capitano Laura Todeschini, insieme alle sorelle Lisa e Mara Rigamonti, Zoe Maccagnan, Lisa Levati, Sofia Guglieri e Melissa Oceana – ha dato spettacolo. Dopo tante buone prove in diversi attrezzi, e un deludente esercizio alla trave, le ragazze lecchesi hanno fatto l’exploit vincendo la prova di corpo libero.

Grazie proprio a quest’ultima gara la squadra lariana si issa sul gradino più basso del podio, risultato straordinario e assolutamente inaspettato, visto le non perfette condizioni fisiche di molte atlete in gara.

“La prestazione è stata ottima, pur non essendo al massimo della forma fisica non hanno fatto grossi errori – dichiara l’allenatrice Elena Taschetti – hanno saputo reagire dopo una trave non all’altezza, chiudendo con un corpo libero strepitoso. Ringrazio il dottor Matteo Annoni, che è stato un ottimo supporto per entrambe le gare.”

Le ragazze lecchesi torneranno in gara il 22 febbraio ad Ancona, nella seconda prova del campionato.