Le squadre lecchesi partono col piede giusto.

Settimo posto per la femminile, ottavi i maschi.

BUSTO ARSIZIO – Esordio nella prima prova di Serie A2 per la Ghislanzoni GAL, una delle sole cinque formazioni a poter vantare sia la squadra maschile che femminile iscritte in un campionato così prestigioso.

La giornata è iniziata con il torneo maschile al quale hanno partecipato i lecchesi Alessandro Chiodi, Lorenzo Bonicelli, Daniele Gadia, Massimo Cerfogli, Elia Maccagnan e Michele Maiellaro. Contro avversari di altissimo livello – diversi atleti stranieri di Coppa del Mondo sono stati “prestati” alle altre società – i ragazzi lecchesi combattono con grande grinta, chiudendo la giornata con l’ottavo punteggio complessivo.

La squadra femminile ha schierato la capitana Laura Todeschini insieme a Lisa Rigamonti, Anna Galbusera, Zoe Maccagnan e Sofia Guglieri. Nonostante una formazione ampiamente rivoluzionata, il gruppo lecchese chiude la prima prova con un settimo posto complessivo che la allontana dalle posiziono potenzialmente pericolose.

Il torneo di Serie A2 di ginnastica artistica è costituito da tre prove. Tra le dodici squadre partecipanti, le prime tre saranno promosse in serie A1, le ultime tre retrocederanno in quello di serie B. I risultati ottenuti al PalaYamamay di Busto fanno ben sperare per le future gare, con l’obiettivo di mantenere la categoria.