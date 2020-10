Ginnastica artistica Serie A2. Le ragazze della Ghislanzoni Gal sono d’argento

Grande prestazione delle ginnaste lecchesi al Palavesuvio di Napoli

Ottenuta la qualificazione alle “final six” del 22 novembre 2020

NAPOLI – Al Palavesuvio di Napoli le ragazze della Ghislanzoni-GAL hanno ottenuto una meravigliosa medaglia d’argento nella terza prova del campionato di Serie A2, nonostante le condizioni piuttosto difficili a causa delle norme anti COVID-19.

Le ginnaste lecchesi iniziano con le parallele. Dopo due esercizi molto puliti di Mara Rigamonti e Melissa Oceana, Laura Todeschini e Lisa Rigamonti stupiscono i giudici per un complessivo di 33.800 punti.

Le lecchesi crescono esponenzialmente con il passare degli esercizi: 35.800 punti alla trave, 36.100 al corpo libero e quattro ottimi salti ben stoppati al volteggio fanno esultare gli allenatori.

Le ragazze chiudono la gara di Napoli al secondo posto, mettendo in cascina 27 punti speciali che, sommati a quelli guadagnati nelle prime due gare, le portano a quota 79 e al secondo posto assoluto in classifica.

Grazie a questo incredibile risultato la squadra di ginnastica artistica della Ghislanzoni-GAL ha staccato il biglietto per le “final six” che si disputeranno il 22 novembre ancora a Napoli.

“Le ragazze sono state fantastiche – dichiara l’allenatrice Elena Taschetti – tutto lo staff è soddisfatto del risultato ottenuto da loro. Voglio ringraziare i tantii professionisti che le seguono con passione, compreso il presidente Paolo Gilardoni, sempre al seguito della squadra”.