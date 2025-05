Ginnastica artistica. Tommaso Angioletti campione italiano A1

Stagione dominata dall’atleta lecchese

Il suo compagno Pietro Rota quarto tra gli A3

LECCO – Grande soddisfazione per dirigenti e allenatori della Ghislanzoni-GAL. Il giovanissimo Tommaso Angioletti ha vinto il titolo italiano di ginnastica artistica in categoria A1, dominando la competizione. La gara si è svolta lo scorso 24 maggio a Montevarchi.

Angioletti si sta dimostrando un talento raro, anche a livello nazionale. Dopo aver vinto le due gare regionali e anche quella interregionale, il ginnasta lecchese ha infilato in quarto successo consecutivo, diventando campione italiano in categoria A1. Angioletti ha dominato la gara ottenendo il punteggio di 89.150 e staccando di oltre due punti il secondo classificato.

Nello stessa giornata era presente un altro atleta della Ghislanzoni-GAL, Pietro Rota, in gara in categoria A3. Rota, in una sfida dall’altissimo contenuto tecnico, ha concluso al quarto posto assoluto, ottenendo una comunque preziosa “medaglia di legno”.

Grazie a questi risultati, Angioletti e Rota potranno accedere ai raduni nazionali estivi riservati agli atleti della loro categoria.

“Pietro e Tommaso da tre stagioni si allenano con costanza, impegno e grande determinazione. Il cammino è ancora lungo, ma questi risultati sono un segnale importante: due ginnasti nella top five nazionale dell’élite della ginnastica artistica maschile. I primi frutti stanno arrivando, e sono davvero di grande valore – dichiarano i tecnici Pietro Spreafico e Mara Rigamonti – questi risultati premiano non solo il talento dei ginnasti, ma anche la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra: la Ghislanzoni Gal si conferma una realtà solida e in continua ascesa nel panorama della ginnastica artistica italiana”.