Ginnastica. Ghislanzoni Gal, il saggio è “virtuale”

Bella iniziativa della società lecchese

“Un modo per far sentire la nostra vicinanza alle atlete”

LECCO – Bellissima iniziativa da parte della Ghislanzoni-Gal, la storica società di ginnastica lecchese. Vista l’impossibilità di organizzare il solito meraviglioso saggio di fine anno – che vedeva coinvolte oltre seicento atlete – i dirigenti della società hanno deciso di ingegnarsi e creare un saggio virtuale.

“L’idea è nata dal nostro presidente Paolo Gilardoni, guardando una pubblicità in televisione. Quando ce l’ha proposta ci siamo ingegnati per metterla in atto” dichiara l’istruttrice Elena Taschetti.

“Durante questo periodo di quarantena stavamo già facendo noi dei brevi video per le nostre atlete, quindi abbiamo deciso di coinvolgere le famiglie in questo progetto. La qualità è ovviamente amatoriale, perché quasi tutti i video sono stati girati con degli smartphone.”

“Per costruire il nostro saggio virtuale abbiamo dato chiare indicazioni ai genitori e alle atlete su cosa dovessero fare – prosegue l’istruttrice – e poi abbiamo montato tutto, creando tre video diversi, divisi tra ginnaste dell’asilo, delle elementari e delle medie. Devo dire grazie alla segretaria Paola Giacometti, che si è impegnata al massimo per fornire con puntualità i dati agli istruttori di riferimento, e soprattutto alla nostra Clarissa David che, pur non essendo una videomaker professionista, ha messo il massimo dell’impegno per creare questi filmati.”

“Sono consapevole che la qualità tecnica dei video non è perfetta – conclude la Taschetti – ma non era questo l’obiettivo del progetto. La nostra intenzione era quella di concludere l’anno, anche a distanza, facendo comunque sentire la nostra presenza ai genitori e alle atlete, dimostrando loro che per noi sono importanti anche quando non sono con noi in palestra.”