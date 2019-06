Ginnastica ritmica. Che festa il saggio della Zanetti al Bione

gGrande festa domenica 9 giugno.

Due ore di show per le ragazze di Mara Miggiano.

LECCO – Grande festa di fine anno per la sezione di ritmica della Polisportiva Zanetti. Tutte le ginnaste allenate dalla fantastica Mara Miggiano – oltre cento! – si sono ritrovate al Centro Sportivo del Bione per il classico saggio di fine anno.

Il tema che si è scelto di trattare è quello delle favole e delle fiabe. La festa è iniziata alle ore 16.30 e si è conclusa due ore più tardi. In mezzo tante esibizioni, partendo dalle piccole ginnaste di tre anni fino alle medagliate Csen, orgoglio della società.

Ogni squadra ha fatto il suo pezzo di favola e poi c’è stato il gran finale, con tutte le atlete in pista, in un turbinio di colori.

La festa di fine anno è stata anche l’occasione per festeggiare il decimo anno di attività della sezione ginnastica ritmica per la storica polisportiva lecchese, un successo inaspettato merito della grande passione dell’istruttrice Mara Miggiano, la prima a crederci.

“Ancora oggi non mi sembra possibile – dichiara l’allenatrice – quando siamo partite eravamo con sole sette bambine, quest’anno ne avevo centodiciassette. Il saggio di fine anno è stato meraviglioso, degna conclusione di un’annata indimenticabile per cui ringrazio tutte le atlete e le mia collaboratrici.