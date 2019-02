Tre podi conquistati dalle ragazze lecchesi.

Prossimo appuntamento il 6 aprile 2019, in palio la qualificazione al nazionale.

LISSONE – Ottima prestazione delle giovanissime ginnaste dell’ASD Zanetti alla Silver Cup Csen. Le ragazze lecchesi hanno chiuso la manifestazione conquistando trepodi.

La migliore atleta di giornata è stata Céline Minonzio, in grado di ottenere il primo posto nella gara di corpo libero sia nella prova individuale che in quella a squadre – in compagnia di Mariacorinna Franch e Sofia Palermo – chiudendo quarta la gara di palla.

In categoria Junior, terzo posto per Michela Bonacina nel cerchio, subito davanti a Mariacorinna Franch (4°) e a Miriam Stefanoni (9°). Nella palla la Franch ha chiuso con un’altra “medaglia di legno”, davanti a Michela Bonacina (5°), Miriam Stefanoni (7°) e Sofia Palermo (9°).

“Come prima esperienza nella Silver Cup CSEN i risultati sono stati buoni, con tre podi conquistati – dichiara l’istruttrice Mara Miggiano – io e Andrea Anghileri siamo contente di come è andata questa prova, nonostante qualche imprecisione dovuta all’emozione. Ora torniamo in palestra a lavorare con impegno per la prova del 6 aprile, con in palio la qualificazione alla fase nazionale.”