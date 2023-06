Ginnastica ritmica. Grandi successi per la Zanetti al campionato nazionale ACSI

Tre titoli nazionali per Gabriela Uka

Tante le “fasce oro” per le categorie più giovani

SPOLETO – Dal 2 al 4 giugno si sono svolte a Spoleto (Pg) le finali nazionali del campionato di ginnastica ritmica ACSI. Presenti alla competizione diverse giovani ginnaste della Polisportiva Zanetti di Lecco, molte delle quali hanno ottenuto eccellenti risultati e anche il titolo di campionesse nazionali.

Venerdì 2 giugno inizia subito bene la competizione. In categoria A2 Silver Junior Gabriela Uka ottiene una spettacolare “tripletta”, vincendo il titolo nella Palla, nelle Clavette – davanti alla sua compagna Laura Panzeri – e nel Corpo libero a squadre, con la stessa Panzeri e Desirée Pugliese.

Brave anche Sofia Del Giacco ed Emma Clemente (Serie B Esordienti) vincitrici del Corpo libero a squadre, con la Del Giacco che ha vinto anche la gara singola.

Il giorno successivo sono scese in pedana le atlete della Serie B Silver, e anche qui i risultato non sono mancati. La Junior Aurora Cavallaro ha vinto la gara di Nastro, ma le senior hanno fatto ancora meglio: medaglia d’oro per Giulia Vanalli (Corpo libero), Sara De Palma (Clavette), con Arianna Marino che si piazza seconda nella Palla, subito davanti alla sua compagna Vanalli.

Con la Serie C – disputatasi tra sabato e domenica – la Zanetti ha ottenuto una pioggia di “fasce oro”, oltre che d’argento e di bronzo.