Ginnastica ritmica. La Zanetti conquista cinque titoli regionali CSEN

“Doppietta” per Gabriela Uka

Titoli regionali vinti anche da Panzeri, Pugliese, Cavallaro e Longhi

DESIO – Nella splendida cornice del PalaDesio le giovani ginnaste della Zanetti ottengono ottimi risultati, conquistando diverse medaglie nella 2° prova “Silver e Golden cup” del campionato regionale CSEN di ginnastica ritmica.

In categoria Allieve la società lariana ottiene quattro medaglie d’oro: Laura Panzeri e Desirèe Pugliese si dividono il titolo regionale delle clavette, Gabriela Uka vince quello al corpo libero, con la Pugliese seconda. La Uka si prende anche il titolo nella Palla, con Valentina Gilardoni medaglia d’argento e Aurora Longhi quarta.

Le ginnaste della categoria Junior portano a casa due titoli regionali: Aurora Cavallaro prima nel Cerchio – e 3° nella Palla – e Nicole Longhi vincitrice della prova di Clavette. L’ultimo podio lo ha conquistato Giulia Vanalli, seconda nel Corpo libero.

“Sono molto contenta, abbiamo sei campionesse regionali e il pass per il nazionale. Non si poteva chiedere di meglio. A fine maggio ci faremo trovare pronte per il nazionale” dichiara l’istruttrice Mara Miggiano.