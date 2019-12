Ginnastica ritmica. La Zanetti in palestra con Veronica Bertolini

Quattro ore di stage.

Grande soddisfazione per l’istruttrice Mara Miggiano.

LECCO – Occasione irripetibile per le piccole ginnastiche della società ASD Zanetti Lecco; le ragazze allenate da Mara Miggiano hanno avuto l’occasione di svolgere uno stage con Veronica Bertolini nel pomeriggio di sabato 7 dicembre 2019.

La valtellinese Bertolini, nata a Talamona, è stata la più forte singolarista italiana negli ultimi anni. Nel giro della nazionale a partire dal 2011, a soli sedici anni, dal 2013 al 2017 ha vinto cinque campionati Italiani Assoluti consecutivi, gareggiando per la società San Giorgio ’79 di Desio.

A livello internazionale la Bertolini ha partecipato alle più importanti competizioni (Europei e Mondiali nel 2015, Olimpiadi nel 2016) prima del ritiro, avvenuto nel gennaio 2018.

Attualmente è istruttore federale e lavora nella società di Legnano.

Allo stage con Veronica Bertolini erano presenti oltre venti giovani ginnaste lecchesi. Il programma è iniziato con il classico riscaldamento e poi sono stati proposti alle ragazze degli esercizi complessi, per verificarne il potenziale. Al termine delle quattro ore di lezione c’è stato tempo per le classiche foto di rito e per il rinfresco.

“Sono molto soddisfatta di questo stage – dichiara Mara Miggiano – Veronica è stata strepitosa e il suo giudizio sulle nostre bambine è stato più che positivo. Probabilmente ci rivedremo la prossima primavera, ancora a Lecco, per verificare i progressi delle nostre piccole ginnaste.”