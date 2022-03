Ginnastica Ritmica. Oro per Antonacci nella prova regionale CSEN

La ginnasta della Zanetti vince la gara di nastro

“un fine settimana ricco, siamo estremamente contente” dichiara l’allenatrice Miggiano

PERO (MI) – La seconda giornata di gare della prima prova regionale CSEN di ginnastica ritmica dà ancora soddisfazioni alla Polisportiva Zanetti. A far gioire l’allenatrice Mara Miggiano ci ha pensato Asia Antonacci. L’atleta, che gareggiava in categoria Junior, ha ottenuto il primo posto assoluto nella gara di nastro.

Nella stessa categoria – Junior, livello 2 – “medaglia di legno” per Martina Riva, quarta nelle clavette davanti alla compagna Giorgia Macaluso (7°). Nel cerchio quinto posto per Sara Ragni e ottavo per Camilla Cattaneo.

Al termine della due giorni di gare, molto soddisfatta l’allenatrice Mara Miggiano. “Le gare sono andate molto bene, ci sono state delle piccole imprecisioni. É stato un fine settimana ricco e siamo veramente tutte contente. Voglio ringraziare le mie atlete e le allenatrici che collaborano con me: Anna Invernizzi, Mariacorinna Franch, Greta Narciso e Alessia Ingenito”.

Le atlete della Zanetti torneranno in pedana il 2 e il 3 aprile per il Silver Cup.