Ginnastica ritmica. Tanti podi per le atlete della Zanetti nella gara CSI

Ottimi risultati alla “Gymstar” di Cornaredo

Molto soddisfatta la responsabile Mara Miggiano

CORNAREDO – Domenica 27 marzo diverse atlete della Pol. Zanetti hanno partecipato alla gara di ginnastica ritmica “Gymstar” presso la palestra di Cornaredo, organizzata dal CSI. Durante la giornata hanno gareggiato ragazze dai cinque anni in su.

In categoria Lupette ha ottenuto la medaglia d’oro la giovanissima Martina Musuraj. Argento per le sue colleghe Alice Pozzi e Nicole Tusca, bronzo per Elena Ferrara e Clara Tagliaferri. In categoria Tigrotte la medaglia d’oro l’ha ottenuta Alice Arrigoni, secondo posto per Emma Clemente e Silvia Valentini, terzo per Tanisha Kayle Marca e Caterina Calegari.

Salendo di età, le ragazze della Zanetti non sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio in categoria Allieve. La migliore è stata Elisa Pozzi (Argento), davanti alle compagne Miryam De Lorenzo ed Elena Montiron.

Tra le Ragazze, fantastico argento per lihana Aimiuwu e tra le Junior bravissima Rebecca Mondini, premiata con l’oro.

Grande soddisfazione per il gruppo di allenatrici composto da Ilaria Rosa, Anna Invernizzi, Maria Corinna Franch, Sara Ratti, Sofia Palermo, Greta Narciso.

“Questa gara è stata organizzata per i corsi baby e base, un’occasione di divertimento per le atlete più piccole – dichiara la responsabile Mara Miggiano – sono molto contenta dei risultati ottenuti e del lavoro che stanno facendo le bambine e le allenatrici”.