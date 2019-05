Ginnastica ritmica. Tre medaglie d’oro per la Zanetti alle finali nazionali CSEN

Tempo di lettura: 2 minuti

Mariacorinna Franch superstar, tre medaglie vinte.

Grande soddisfazione per l’allenatrice Mara Miggiano.

FORLÌ – Grande prestazione della Polisportiva Zanetti alle finali nazionali Silver CSEN di ginnastica ritmica. La formazione guidata dall’allenatrice Mara Miggiano ha vinto tre delle cinque gare in cui era impegnata, con la bravissima Mariacorinna Franch che ha portato a casa due medaglie d’oro e una d’argento.

La Zanetti ha ottenuto grandi risultati in categoria Juniores, con la Franch che ha vinto la gara di Palla – 5° Sofia Palermo – e quella di corpo libero a squadre insieme alla Palermo e alla giovanissima Céline Minonzio. L’unica gara in cui non ha vinto è stata comunque un trionfo per la società lecchese: la gara di Cerchio ha visto trionfare Miriam Stefanoni, proprio davanti alla sua compagna di squadra, con Michela Maria Bonacina 27°.

La Zanetti ha anche sfiorato il podio nella Palla a coppie, dove la Palermo e la Stefanoni si sono dovute accontentare del quarto posto.

“Sono fiera della mia squadra – dichiara l’allenatrice Mara Miggiano – abbiamo ottenuto risultati oltre ogni aspettativa. Ho sempre creduto nelle potenzialità delle mie ragazze, questi risultati hanno ampiamente ripagato il duro lavoro di tutto l’anno e la fiducia che ho riposto in loro. Grazie anche alla mia indispensabile assistente Andrea Silvia Anghileri.