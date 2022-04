Ginnastica ritmica. Uka e Longhi campionesse regionali CSEN

Quattro podi per le atlete della Zanetti

“Siamo contente, ma si può sempre migliorare” dichiara l’allenatrice Miggiano

DESIO – Nella prima prova del campionato regionale di ginnastica ritmica CSEN, organizzata dal comitato di Monza Brianza, le atlete della Zanetti di Lecco si sono distinte, ottenendo risultati molto positivi e due titoli regionali nel Silver.

Tra le Allieve il risultato migliore è stato quello di Gabriela Uka nel corpo libero, in grado di vincere il titolo di campionessa regionale. La sua compagna Desirée Pugliese ha ottenuto una medaglia di bronzo nella stessa gara. Nelle clavette altro terzo posto per le lecchesi con Laura Panzeri, mentre i risultati con la palla e il cerchio sono stati meno brillanti. La migliore in entrambi gli attrezzi è stata Aurora Longhi: 5° con la palla, davanti alla sua compagna Valentina Gilardoni, e 8° col cerchio.

In categoria Junior ottimo esercizio alle clavette per Nicole Longhi, premiato col titolo regionale di categoria. Brava anche Aurora Cavallaro con la palla: bronzo per lei, due posizioni davanti alla sua compagna Giulia Vanalli.

“La gara è andata molto, molto bene. La maggior parte di loro ha iniziato col Silver quest’anno, non avevamo aspettative e invece abbiamo portato a casa due titoli regionali e due podi. Siamo contente, si può sempre migliorare ma questo è un buon risultato” dichiara l’allenatrice Mara Miggiano.