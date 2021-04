Prova sottotono delle lecchesi, non utile alla classifica generale

Undicesimo posto di giornata con poco più di 142 punti totali

NAPOLI – La squadra femminile della Ghislanzoni-GAL retrocede in Serie A2 al termine della terza prova di Napoli. Alle ragazze lecchesi serviva una vera e propria impresa per potersi guadagnare la salvezza, una prova da circa 150 punti che era complessivamente fuori dalla portata delle bravissime ginnaste lecchesi.

La squadra formata dalle sorelle Mara e Lisa Rigamonti, Zoe Maccagna, Melissa Oceana, Lara Bucciarelli e Laura Todeschini ha faticato nella terza gara di Napoli. Dopo un’ottima prestazioneal corpo libero – con un fantastico 12.10 di Bucciarelli – le lecchesi vanno bene anche al volteggio, con un doppio tredici firmato da Lisa Rigamonti e Todeschini. Alle parallele e alla trave la prova non è stata all’altezza delle due precedenti, nonostante un fantastico 12.75 di Maccagnan nell’ultimo attrezzo.

Il totale di giornata vede la Ghislanzoni-GAL totalizzare un 141,100, il punteggio peggiore delle tre giornate, chiudendo all’undicesimo posto.

Per quanto riguarda la classifica generale, la squadra lecchese scarta il punteggio di Napoli e non riesce a migliorare la sua classifica, visto che si contano le migliori due prove su tre. In totale la Ghislanzoni-GAL conclude il campionato con un onorevolissimo decimo posto, prima delle tre squadre retrocesse in Serie A2.

CLASSIFICA FINALE SERIE A1 FEMMINILE

335,050 – ASDG Brixia

312,150 – Ginnastica Civitavecchia

308,800 – Juventus Nova Melzo

306,150 – Ginnica Giglio

305,250 – Centro Sport Bollato

301,750 – World Sporting Academy

301,100 – A.G. Biancoverde

297,750 – Ginnastica Salerno

295,450 – Artistica 1981 Trieste

289,800 – Ghislanzoni-GAL Lecco

289,600 – Fanfulla 1874

287,250 – S.G. Torino