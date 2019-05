Le ragazze chiudono al sesto posto complessivo.

Squadra maschile settima, non basta per evitare la retrocessione.

FIRENZE – Al Mandela Forum di Firenze si è svolta la terza e ultima prova del campionato italiano di Serie A2 di ginnastica artistica. In gara la squadra femminile e quella maschile della Ghislanzoni-GAL Lecco.

Iniziamo con le ragazze, formazione che ha visto scendere in pedana Laura Todeschini, Lisa Rigamonti, Anna Galbusera, Zoe Maccagnan, Sofia Guglieri e Mara Rigamonti. Le blucelesti hanno concluso la prova al sesto posto posizione che avranno anche nella classifica assoluta dopo tre prove.

Per quanto riguarda la squadra maschile, non è bastata una prova memorabile per recuperare la cattiva prestazione di Padova. Il gruppo formato da Lorenzo Bonicelli, Alessandro Chiodi, Massimo Cerfogli, Daniele Gadia, Elia Maccagnan e Michele Maiellaro ha combattuto con le unghie e con i denti per mantenere la categoria, e questo è quello che è avvenuto. I blucelesti, guidati da un super Lorenzo Bonicelli – al suo record personale con 78.350 punti! – hanno ottenuto 150, 050 punti, settimo risultato di giornata. Purtroppo però l’impresa è stata solo sfiorata: l’Ardor ha chiuso con 0,4 decimi di punto in più dei lecchesi, condannandoli alla retrocessione in Serie B.