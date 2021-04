Ginnastica Serie A2 maschile. Ghislanzoni-GAL ottimo 5° posto a Napoli

Fantastica prestazione di Lorenzo Bonicelli, il migliore alla sbarra

I lecchesi sfiorano i play-off, mancati per un paio di punti

NAPOLI – Finisce in crescendo il campionato di serie A2 di ginnastica artistica maschile per la squadra della Ghislanzoni-GAL. Il quartetto composto da Lorenzo Bonicelli, Alessandro Corso, Alessandro Chiodi e Daniele Gadia ha fatto registrare a Napoli il miglior punteggio dell’anno ma, purtroppo, non è bastato per entrare nelle prime cinque classificate e giocarsi i play off a maggio.

Tra gli atleti blucelesti va segnalata la prova alla sbarra di Lorenzo Bonicelli, addirittura il migliore della giornata con un fantastico 13.200. Il lecchese è anche secondo al corpo libero con 13.750 punti.

In totale la Ghislanzoni-GAL mette a segno 152,250 punti, buoni per il quinto posto di giornata.

Per quanto riguarda la classifica generale, i lecchesi scalano fino al settimo posto complessivo (303,850), a soli due punti dal quinto posto che avrebbe consentito loro di qualificarsi per i Play Off.

CLASSIFICA FINALE SERIE A2 MASCHILE

313,950 – Artistica Brescia

313.450 – Ginn. Ferrara

312,250 – Juventus Nova Melzo

312,000 – Ginnastica Pro Carate

306,100 – A.S. Udinese

304,100 – ASG Eur

303,850 – Ghislanzoni-GAL Lecco

300,850 – S.G. La Costanza

299,650 – Sporting Club Roma

298,550 – Pol. Celle

297,650 – Ginnastica Sampietrina

292,850 – Libertas Vercelli