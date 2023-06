Giochi Europei. Bronzo di Beatrice Colli nell’arrampicata Speed

Bel risultato della lecchese nella competizione che vede schierati 7.000 atleti in 28 diverse discipline

Beatrice Colli ha superato nella finalina la francese Victoire Andrier

LECCO – Medaglia di Bronzo per l’arrampicatrice lecchese Beatrice Colli ai Giochi Europei 2023 che si stanno svolgendo proprio in questi giorni a Cracovia (Polonia). Impegnati circa 7.000 atleti provenienti da 48 Paesi di tutto il mondo, la delegazione italiana è composta da 331 atleti impegnati in 25 delle 28 discipline in programma. La Nazionale di arrampicata sportiva ha schierato la nostra Beatrice Colli nella specialità Speed

Dopo aver ottenuto il quarto tempo in qualificazione (7″638), l’azzurra ha vinto nei quarti di finale il derby con Giulia Randi, poi è stata sconfitta dalla polacca Aleksandra Miroslaw, detentrice del record mondiale di specialità e medaglia d’argento, battuta in finale dalla connazionale Natalia Kalucka. Nella finale per il terzo/quarto posto Beatrice Colli si è riscattata battendo la francese Victoire Andrier e conquistando una splendida medaglia di bronzo (7″657).

.