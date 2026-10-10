Giro d’Italia 2027, spunta l’ipotesi Piani di Bobbio: possibile arrivo in quota dalla Valtorta

Le voci, circolate già nei mesi scorsi, inseriscono i Piani di Bobbio tra le possibili destinazioni delle tappe di montagna della 110ª edizione del Giro d’Italia, indicando come accesso il versante bergamasco di Valtorta.

Per il momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte degli organizzatori e la prudenza rimane necessaria. Tuttavia, il ripetersi delle indiscrezioni lascia aperta una prospettiva particolarmente interessante per la Valsassina, che potrebbe ritrovarsi al centro di uno degli appuntamenti sportivi più seguiti a livello internazionale.

L’elemento più significativo dell’ipotesi riguarda proprio il possibile arrivo in quota. Il traguardo verrebbe collocato ai Piani di Bobbio, a circa 1.700 metri di altitudine, al termine di una salita affrontata dalla parte bergamasca del comprensorio.

Un finale che rappresenterebbe una novità assoluta per il Giro d’Italia e che richiederebbe però alcuni interventi sulla viabilità esistente. Attualmente, infatti, la strada asfaltata che sale da Valtorta raggiunge all’incirca i 1.350 metri, mentre il collegamento fino ai Piani prosegue su tratti non asfaltati.

Per consentire il passaggio della carovana sarebbe quindi necessario adeguare la parte conclusiva del percorso, un aspetto che rende ancora prematuro considerare certa la candidatura. L’intervento sulla strada esistente sarebbe tecnicamente ipotizzabile, ma non risultano al momento conferme su eventuali lavori finalizzati al passaggio della corsa.

Anche il disegno complessivo della tappa rimane da definire. Le ricostruzioni più recenti prospettano un attraversamento della Val Brembana, con il gruppo che potrebbe transitare da Piazza Brembana, Olmo al Brembo e Cassiglio, prima di raggiungere Valtorta e affrontare l’ultima salita.

Non è ancora chiaro, invece, quale itinerario verrebbe scelto per l’ingresso in valle. Tra le possibilità circolate figura anche il Passo San Marco, salita storica che collega Valtellina e Bergamasca e che potrebbe rendere ulteriormente impegnativa la frazione. Si tratta, anche in questo caso, di un’ipotesi ancora priva di riscontri ufficiali.

Le prime notizie su un possibile coinvolgimento della località valsassinese erano emerse già alla fine di marzo, quando si era parlato di contatti e valutazioni per portare il Giro in quota attraverso Valtorta.

A settembre l’argomento era tornato d’attualità, con ulteriori anticipazioni su una tappa destinata a concludersi nel comprensorio sciistico. In quell’occasione, il Comune di Barzio non aveva confermato le voci, mantenendo il massimo riserbo sull’eventuale progetto.

Ora, a poche settimane dalla presentazione del percorso, l’attenzione torna a concentrarsi su Bobbio, il cui nome compare nuovamente tra i possibili arrivi in salita del Giro 2027.

L’ultima volta che il Giro d’Italia transitò da Barzio fu il 5 giugno 1979, durante la penultima tappa dell’edizione di quell’anno, partita da Trento e vinta da Amilcare Sgalbazzi. Un precedente lontano quasi mezzo secolo, al quale potrebbe aggiungersi un nuovo capitolo.

Una grande occasione per la Valsassina, mentre Bobbio cambia volto

Al di là dell’aspetto strettamente sportivo, un eventuale arrivo del Giro rappresenterebbe una straordinaria occasione di visibilità per i Piani di Bobbio e per l’intero territorio valsassinese.

La presenza della Corsa Rosa richiamerebbe l’attenzione di appassionati, media e pubblico internazionale su una delle principali destinazioni turistiche delle montagne lecchesi, conosciuta soprattutto per gli sport invernali ma frequentata anche durante la stagione estiva.

Un’opportunità che arriverebbe, peraltro, in un periodo di importanti cambiamenti per il comprensorio. Nel corso del 2026 sono stati avviati i lavori per la sostituzione dello storico impianto di risalita tra Barzio e i Piani di Bobbio con una nuova telecabina, un investimento superiore ai 22 milioni di euro destinato a migliorare il collegamento con la località in quota.

L’intervento rientra nel più ampio programma di ammodernamento delle infrastrutture turistiche dell’area, con l’obiettivo di rendere i comprensori più accessibili, efficienti e attrattivi durante tutto l’anno.

L’eventuale approdo del Giro d’Italia si inserirebbe dunque in una fase di rinnovamento già avviata, offrendo un’ulteriore possibilità di promozione per la Valsassina e per le montagne lecchesi.

Per sapere se i Piani di Bobbio entreranno davvero nella geografia del Giro d’Italia 2027 bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Martedì 3 novembre, alle ore 12, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, saranno presentati ufficialmente i percorsi della corsa maschile e del Giro d’Italia Women. Sarà quella l’occasione per conoscere le tappe, i traguardi e le salite che caratterizzeranno la prossima edizione.

Fino ad allora, quella di Bobbio rimane una possibilità da verificare, seppure alimentata da indiscrezioni sempre più frequenti.