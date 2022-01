Giuseppe Valli è il nuovo presidente della 3Life

Ha iniziato a gareggiare con i colori della squadra nel 2014

“Raccolgo l’eredità di due presidenti come Walter Milani e Carlo Anghileri che hanno fatto benissimo”

LECCO – E’ Giuseppe Valli il nuovo presidente della 3Life. Lecchese classe 1980, Giuseppe ha iniziato a gareggiare con i colori della squadra nel 2014, entrando poi nel Consiglio societario a fine 2018. Ora per lui una nuova veste, quella di presidente succedendo al dimissionario Walter Milani.

“Abbiamo un Consiglio molto unito e l’idea, una volta appresa la volontà di Walter, era quella di andare avanti sulla linea tracciata e sono molto onorato di essere stato eletto come presidente – spiega Valli -. Raccolgo l’eredità di due presidenti come Walter e Carlo Anghileri che hanno fatto benissimo. Sono due persone che stimo tantissimo non solo per quello che hanno fatto in questa società, ma soprattutto come amici e persone. La mia candidatura è nata come atto di responsabilità nei confronti di una squadra che mi ha dato tanto in questi anni e a cui vorrei ridare qualcosa con il mio impegno”.

Una nuova guida ai vertici societari, all’insegna della continuità: “Assolutamente sì, infatti le altre cariche all’interno del Consiglio rimangono invariate, in particolare il segretario Giovanni Mazzei e il vicepresidente Fabio Gerosa, inoltre rientra in consiglio uno dei fondatori della squadra, Jarno Vannucchi – prosegue Valli -. L’ottica è quella di proseguire sulla strada tracciata dalla precedente presidenza. Il nostro impegno sarà quello di continuare a offrire dei servizi che possano stimolare i nostri atleti a ottenere i migliori risultati, supportando un gruppo di circa 80 persone nel quale si condividono la passione per il triathlon, gli sforzi e le ambizioni. Il triathlon è uno sport individuale, ma crediamo che vivendolo in termini di squadra sia ancor più entusiasmante”.

Il 2022 appena iniziato si spera possa essere l’anno della definitiva ripartenza: “E’ quello che ci auguriamo tutti, così da poter tornare a mettere in atto una serie di iniziative che possano abbinare l’aspetto sportivo a quello della socialità di squadra. Questo a partire dal camp a Poggio all’Agnello che è programmato per aprile sotto la guida di Fabio Vedana, uno dei migliori coach a livello nazionale. Covid permettendo, sarà solo una delle diverse iniziative che abbiamo intenzione di organizzare”.