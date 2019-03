Trionfano il keniano Dennis Bosire Kiyaka e la ruandese Primitive Niyirora

Per i lecchesi terzo posto per Francesca Rusconi del Team Pasturo e sesto Danilo Brambilla dei Falchi Lecco

CARVICO (BG) – Un fiume di 600 runner, un clima di festa, una gara che festeggia il decennale. E’ la Sky del Canto, che ha visto trionfare sul traguardo di Carvico due atleti internazionali, entrambi del team Serim: il keniano Kiyaka e la ruandese Niyirora.

Sky del Canto indimenticabile, oggi a Carvico, con una serpentina di oltre 600 atleti che hanno preso il via dal parco Serraglio per poi affrontare i duri saliscendi del monte Canto, su sentieri e mulattiere. 22 i chilometri totali con un dislivello positivo di 1280 metri su un tracciato perfettamente curato e dotato di segnaletica permanente.

Per quanto riguarda i risultati di gara, la Sky del Canto è stata conquistata da Dennis Bosire Kiyaka. Il keniano del team Serim ha portato a termine la prova in 1h39’06”. Si è imposto sul campione del mondo di corsa in montagna Alessandro Rambaldini (Atletica Valli Bergamasche – 1h39’11”) e sul compagno di squadra Philemon Kipchumba (1h40’41”). Ai piedi del podio un altro big della corsa in montagna, il valtellinese Massimiliano Zanaboni, per la prima volta a Carvico, 1h46’41” il suo finish time.

Rambaldini ha provato ad attaccare nella discesa finale, avvantaggiandosi rispetto ai keniani, ma nel tratto finale pianeggiante nulla a potuto contro la sopravanzata di Kiyaka. Mentre Zanaboni ha sempre mantenuto la quarta posizione. Nei primi dieci anche l’atleta di casa Benedetto Roda, e a seguire Danilo Brambilla, Paolo Poli, Luca Rota, Andrea Rota e Alessandro Noris.

Tra le donne, Primitive Niyirora è stata insuperabile, chiudendo in 1h57’28”. La torinese Camilla Magliano, new entry del team Salomon, e la runner del team Pasturo Francesca Rusconi si sono dovute “accontentare” del secondo e terzo posto, rispettivamente con il crono di 1h59’30” e 2h05’07”. Nelle migliori dieci di giornata Martina Brambilla, Cecilia Pedroni, Samantha Galassi, Maria Eugenia Rossi, Sara Rapezzi, Francesca Tentorio e Clara Cortinovis.

Alessandro Chiappa, presidente della Carvico Skyrunning, non poteva essere più soddisfatto: “Pensiamo già alla undicesima edizione, vogliamo mantenere questo livello, davvero molto alto, e questi numeri di partecipazione. Tutti i concorrenti erano contenti. Grazie infinite al team Carvico e ai miei insostituibili collaboratori, ai volontari e agli sponsor”.

LA CLASSIFICA GENERALE