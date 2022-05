Gli Esordienti 2010 dell’Aurora vincono la prima giornata del Memorial Mario e Vittorio Piazza

Sabato 7 maggio sul campo di via Santo Stefano

Secondo posto per Sala Galbiate e terzo Val San Martino

LECCO – Sotto una pioggia battente è iniziato sabato 7 maggio al centro sportivo dell’Aurora San Francesco, in via Santo Stefano, il Memorial Mario e Vittorio Piazza. In campo in un triangolare 9 contro 9 la categoria Esordienti 2010 che ha visto prevalere sulle forti compagini del Val San Martino e del Sala Galbiate i padroni di casa dell’Aurora San Francesco.

Il Val San Martino e il Sala Galbiate sono state la 1° e la 3° classificata nel campionato di categoria appena concluso. Quindi compagini di primo piano invitate per inaugurare il trofeo che caratterizzerà tutti i sabati di maggio. I ragazzi dell’Aurora, hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione mettendoci un grande impegno ed entusiasmato giocando tutti con passione, coralmente, con passaggi diagonali e filtranti che hanno divertito i genitori e il pubblico consentendo loro di aggiudicarsi il Memorial.

Il risultato delle due partite dimostra fedelmente ciò che i ragazzi hanno messo in campo e quanto ci tenessero a vincere il torneo sorprendendo anche gli avversari. Nella prima partita con il Val San Martino vittoria per 6-0, mentre la seconda decisiva partita contro il Sala Galbiate, è stata vinta 8 -1 dai ragazzi dell’Aurora. Classifica finale: 1^ Aurora San Francesco; 2^ Sala Galbiate e 3^ Val San Martino.

A premiare a nome dei famigliari c’era Alberto Piazza, nipote di Mario e Vittorio. Premiati come miglior portiere Stefano Gilardi del Val San Martino e Francesco Vitari dell’Aurora San Francesco come miglior giocatore, autore di ben sette reti.