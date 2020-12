GP Italia giovani, Bertoldini (SC Lecco) 2° in Slalom negli Aspiranti

A San Giovanni di Fassa doppio appuntamento

SAN GIOVANNI DI FASSA – Dolce sabato, amara la domenica per Andrea Bertoldini dello Sci Club Lecco, che nel doppio appuntamento del GP Italia Giovani, sulle nevi di San Giovanni di Fassa, coglie un podio nella classifica Aspiranti, ma nella gara odierna è uscito nella prima manche.

Partenza decisamente positiva per l’atleta dello Sci Club Lecco che, nello Slalom Speciale di ieri, ha chiuso in 16^ posizione assoluta col tempo di 1’59”67, piazzamento che gli è valso il 2° posto nella classifica Aspiranti. Buona prova anche quella del compagno di squadra Luca Bianchi che ha chiuso in 24^ posizione.

Nella gara di oggi, domenica, in programma lo Slalom Gigante, con Bertoldini uscito nella prima manche tradito da un errore. Discreta prova invece per Luca Bianchi che si è piazzato al 58° posto.

Per la cronaca lo Slalom Speciale è stato vinto da Corrado Barbera col tempo di 1’53”71, mentre lo Slalom Gigante ha visto vincere Gianlorenzo Acquistapace col tempo di 1’49”37.