Gran Prix Interprovinciale Allievi su pista: per i lecchesi 10 vittorie

Gruppo Como/Lecco, Varese, Sondrio impegnati a Chiuro
Per i nostri quattro medaglie d’argento e tre di bronzo
CHIURO (So) – Week-end di gare a Chiuro con il Gran Prix Interprovinciale Allieve/i su pista, gruppo Como/Lecco, Varese, Sondrio. Gli atleti si sono cimentati in tutte le specialità, corse, salti e lanci, presenti anche le gare Assolute.
Nella categoria Allieve/i molto bene i lecchesi: due vittorie per Filippo Panzeri (Merate Atletica Promoline) nei 110hs in 15”97 nuovo primato personale e nel lancio del giavellotto in 36,80m nuovo primato personale; Francesca Brusa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince i 1500m in 5’12”60; Riccardo Galbusera (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il lancio del disco con 28,91m nuovo primato personale; Matilde Beretta (Gs Virtus Calco) vince il salto triplo con 11.13m nuovo primato personale, Virginia Rocca (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince i 200m in 27”26; Alice Dell’Oro (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince i 400m in 1’00”07 nuovo primato personale; Francesco Tentorio (Merate Atletica Promoline) vince gli 800m in 2’07”97 nuovo primato personale; Daniele Arlati (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince i 3000m in 9’35”50; Anna Riva (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il salto in alto con 1,50m nuovo primato personale.
Vincono le gare Assolute Lorenzo Azzolini (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel salto in lungo con 6,71m, Matteo Maggioni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince i 110hs in 15”56 nuovo primato personale frantumato di ben 86 centesimi, Filippo Vedana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince i 400m in 50”16 nuovo primato personale abbassato di 56 centesimi, Gaia Rigamonti (Us San Maurizio) vince i 3000sp in 13’08”74 prima volta nella distanza.
Tutti gli altri risultati dei lecchesi
- Allieve/i
110hs-2° Tommaso Zucchi 16”62 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
100m-3^ Sofia Airò 13”64 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
200m-8^ Giulia Mangiagalli 30”19 (Merate Atletica Promoline).
200m-8° Simone Tentorio 25”54 (Merate Atletica Promoline).
400m-7° Riccardo Galbusera 57”45.
800m-3° Gabriele Mazzocchi 2’10”40 (Merate Atletica Promoline), 4° Massimiliano Barbera 2’22”93 (Merate Atletica Promoline).
1500m-2° Matteo Sandionigi 4’21”33 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3° Luca Farina 4’27”39 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
2000sp-2^ Giulia Sutti 7’46”02 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
Salto in alto-2° Simone Tentorio 1,70m (Merate Atletica Promoline).
- Assolute/i
200m-13^ Letizia Tornaghi 34”93 (Merate Atletica Promoline).
400m-3° Matteo Maggioni 51”01 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1500m-4^ Sofia Tarca 5’44”08 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1500m-5° Giorgio Castelnovo 4’28”41 (Avis Oggiono).
Staffetta 4 x 100m-2^ Alessio Jian Filippini, Lorenzo Azzalini, Matteo Buzzi, Filippo Vedana 43”16 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
Salto triplo-4^ Rosa Chiara Dubini 9,05m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
Lancio del disco-5^ Letizia Tornaghi 21,00m (Merate Atletica Promoline).
Lancio del disco-Junioes-2° Pietro Cesana 42,00m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
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