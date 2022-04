Grande festa al Disco Shop col talentuoso Pit Coccato

Concerto per festeggiare il “Record Store Day”

“Una giornata emozionante” dichiara il proprietario Stefano Rusconi

LECCO – Sabato di festa per Stefano Rusconi e il suo Disco Shop, storico negozio di dischi che lo scorso anno ha celebrato il trentennale dall’apertura. Per festeggiare il “Record Store Day” – la festa dei negozi di dischi indipendenti – Rusconi ha proposto ai suoi clienti un vero e proprio concerto gratuito. Il cantante che si è esibito è il piemontese Pit Coccato, che ha suonato le tracce del suo disco “What I Need”.

Pit Coccato è un cantautore novarese che fa musica “indie internazionale”, con un sound dalla chiara matrice folk ispirato al periodo in cui ha vissuto in Irlanda. “What I Need” è il suo primo disco, uscito il 6 marzo del 2020. Il musicista si è esibito col bassista Lorenzo Cesa e il batterista Jacopo Guzzo.

“É stata una giornata intensa ed emozionante, riproporre musica in negozio per me è stato meraviglioso. Molte persone hanno acquistato i vinili esclusivi e il concerto è stato fenomenale, coi loro pezzi e le cover. Il pubblico li ha molto apprezzati e spero di riportare Pit e il suo gruppo in zona nelle prossime settimane” dichiara Rusconi.