Gs Lecco Alta. Dal 4 settembre ricomincia la Scuola Calcio

Appuntamento sabato mattina all’oratorio di Rancio

Responsabile Scuola Calcio è Gilberto Bonini ex calciatore professionista

LECCO – Anche quest’anno il nostro Gruppo Sportivo Lecco Alta organizza la Scuola Calcio dedicata ai più piccoli, nati negli anni 2013/2014/2015 e 2016. Si comincia sabato 4 settembre, nelle prime settimane l’orario sarà 9.30-11, poi l’orario diventerà dalle ore 10.30 alle 12.

Appuntamento tutti i sabati presso il campo dell’oratorio di Rancio, a Lecco, in via Don Bosco (proprio dietro la Chiesa di Rancio). Responsabile Scuola Calcio è Gilberto Bonini ex calciatore professionista che ha militato anche nel Lecco.