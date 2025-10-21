Half Marathon Cremona: il lecchese Giovanni Artusi vince la 10 km

La mezza maratona era valida per il Campionato Italiano Juniores, Promesse e Assoluta
Oltre 2.000 atleti tra mezza maratona e 10km competitiva, oltre 1000 atleti nella 10km non competitiva
CREMONA – Giornata di festa domenica mattina per la XXIV edizione della Half Marathon Cremona, valida per il Campionato Italiano Juniores, Promesse e Assolute femminile e maschile (valida anche come 3^ prova del Cds Assoluto di corsa). Ben 1.818 partecipanti, davanti a tutti i due burundesi Egide Ntakarutimana (Atletica Casone Noceto) con 1h01’32”, al secondo posto Celestin Ndikumana (Atletica Vomano) solo 3” in più con 1h01’35”, a chiudere il podio il keniota Raymond Cheruyot (Kenia) con 1h01’42”. Al 5° posto l’azzurro Badr Jaafari (Atletica Casone Noceto) vince il titolo italiano Assoluto con 1’01”48, al secondo posto Ahmed Ouhda (Cs Esercito) con 1h02’14”, a chiudere il podio Alberto Mondazzi (Atletica Casone Noceto) con 1h02’15”.
Al femminile vince Rahel Daniel Ghebreyhannes (Eritrea) con 1h10’27”, al secondo posto Elvanie Nimbona (Burundi-Asd Carmax Camaldolese) con 1h10’31”, chiude il podio la bresciana Sara Bottarelli (Free Zona) con 1h10’31” vincendo il titolo italiano Assoluto; al secondo posto Anna Arnaudo (Battaglio Us Torino Atl) con 1h12’50”, a chiudere il podio Marika Accorsi (Cus Parma) con 1h14’11”.
I titoli per le categorie Promesse vanno a Greta Settino (Toscana Atletica Empoli) con 1h13’12”, al secondo posto Rebecca Volpe (Atletica Locorotondo) con 1h16’36”, chiude il podio Vignola Margerita (Atletica Alba) con 1h17’45”. Al maschile vince un altro atleta dell’Atletica Casone Noceto, Asado Abrham con 1h04’06, al secondo posto Mattia Marazzoli (Calcestruzzi Excelsior Rubiera) con 1h04’50”, terzo posto a Stefano Cecere (Atletica Amatori Cisternino Ecoservizi) con 1h06’17”.
Nella categoria Juniores al femminile vince Marta Gianninoni (Acquadela Bologna) con 1h23’45”, argento a Iris Battelli (Calcestruzzi Excelsior Rubiera) con 1h29’91, bronzo per Agata Di Lorenzo (Atletica Clarina Trentino) con 1h35’52”. Al maschile il titolo va ad Antonio Del Vecchio (Atletica Livorno) con 1h07’33”, argento a Luciano Carallo (Atletica Valle Brembana) con 1h07’39”, chiude il podio Alessandro Cena (Atletica Canavesana) con 1h08’01”.
13 atleti lecchesi in gara, i migliori sono stati Mustafà Belghiti (Asd Sicilia Running Team) 13° posto con 1h03’23”, Michele Fontana (Gp Parco Alpi Apuane) 46° con 1h06’42”, Michele Piloni (Falchi Lecco) 134° con 1h11’58”, Marco Melesi (Daini Carate Brianza) 157° con 1h13’30”, Francesco Castagna (Escursionisti Civatesi) 256° posto con 1h19’01”. Al 30° posto femminile (6^ SF35) Maria Righetti (Atletica Casone Noceto) con 1h19’34”.
Grandissima gara nella 10km di Giovanni Artusi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) che vince con 30’12” migliorando di ben 43”, presente anche il padre Attilio Ezio Artusi (Cs Cortenova) 34° (3° categoria SM50) con 37’18”, bene Matteo Cogliati (Avis Oggiono) 49° con 38’20”, Andrea Bonacina (Premana) 61° (3° categoria Promesse) con 39’29”.