I Falchi Castellazzi e Basile vincono la Chilometro Verticale del Magnodeno

L’11^ edizione al via questa mattina dalla chiesa di Maggianico

Ecco le classifiche

LECCO – È Nicola Castellazzi dei Falchi Lecco a conquistare l’11ª edizione del Chilometro Verticale del Magnodeno, disputata questa mattina, domenica 6 settembre, sui sentieri che da Maggianico portano fino alla vetta del Magnodeno. Una gara tanto breve quanto impegnativa: 3,2 chilometri di sviluppo e ben 1.000 metri di dislivello positivo, con partenza dalla chiesa di Sant’Andrea, a circa 220 metri di quota, e arrivo alla Croce del Magnodeno, a 1.236 metri. In 92 alla partenza, avvenuta puntuale alle 9.

Castellazzi, portacolori proprio dei Falchi Lecco, ha tagliato il traguardo in 37’59″6, precedendo di appena 8 secondi e 5 decimi Alessio Mainetti dell’Asd Rovinata, secondo in 38’08″1. Terzo posto per Enrico Rota Martir del G.S. Orobie, che ha completato la salita in 39’03″6, con un distacco di 1’04” dal vincitore.

Il podio femminile

Tra le donne a imporsi è stata Laura Basile, anche lei dei Falchi Lecco, che ha raggiunto il traguardo del Magnodeno in 49’52”. Seconda posizione per Barbara Conti della Polisportiva Pagnona, con il tempo di 52’49”, mentre sul terzo gradino del podio è salita Martina Castelnuovo, che ha chiuso la prova in 55’16”.

Una mattinata di sport e fatica per gli atleti che si sono confrontati con una delle salite più impegnative del calendario lecchese. La manifestazione è stata organizzata nell’ambito della Festa Rionale di Maggianico, con la collaborazione degli Alpini della sezione Maggianico-Chiuso, dei Falchi Lecco e dell’Associazione Alde. Per i Falchi Lecco, oltre all’organizzazione, è arrivata dunque una doppia soddisfazione con la vittoria di Nicola Castellazzi nella prova maschile e quella di Laura Basile nella classifica femminile.

QUI LA CLASSIFICA

GALLERIA FOTOGRAFICA (credit Luca Tagliaferri)