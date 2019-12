I Falchi Lecco festeggiano un anno ricco di successi

Sala gremita e il pensiero va al compagno Andrea Grilli

Il gruppo ha presentato l’Almanacco, un 2019 di ricordi e passione

PIANI RESINELLI – Manca pochissimo alla fine del 2019 e, come da tradizione, anche i Falchi di Lecco, gruppo sportivo conosciuto per i successi nelle corse in montagna e non solo, si è voluto riunire con atleti e simpatizzanti per festeggiare la passata stagione.

Santa Messa prima dei festeggiamenti

La serata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa in cui il gruppo ha pregato per il compagno Andrea Grilli, vittima di un incidente in montagna e le cui condizioni tengono ancora tutti in apprensione. Compagni di squadra e conoscenti si sono uniti in preghiera col pensiero rivolto ad Andrea perché la grave situazione possa evolvere positivamente.

Tutti a tavola per la cena

Hanno faticato a trovare poso a tavola ma alla fine tutti si sono ritrovati seduti col bicchiere in mano pronti al primo brindisi della serata e, portata dopo portata, si è arrivati ai discorsi e alle premiazioni.

Mauro Esposito, presidente del sodalizio

E’ toccato al presidente Mauro Esposito prendere per primo la parola facendo una carrellata di quanto fatto nella stagione, successi uno dietro l’altro a inorgoglire tutto il team con lo sponsor unico Sandro Morganti che dal 2007 supporta la società lecchese portando in giro per l’Italia e non solo il celebre marchio.

Danilo Brambilla festeggiato e premiato come atleta dell’anno

E toccato a Danilo Brambilla il premio per l’atleta più rappresentativo del 2019. Il forte skyrunner è stato premiato per la sua partecipazione alle gare del circuito Migu Run Skyrunner World Series, ovvero il tempio delle gare di corsa in montagna con una serie di 15 gare. Danilo ha partecipato a 9 competizioni qualificandosi per la finale con i migliori 30 atleti a livello mondiale.

Presentazione per le new entry

Un attimo di attenzione quando sono stati presentati i nuovi entrati nel team, atleti eccellenti che hanno contribuito ad alzare ancor più il livello con nuovi successi. Alla loro prima cena ufficiale non hanno potuto sottrarsi alle prove che il “capitano” Carlo Ratti ha proposto loro, prima che anche tutti gli altri atleti venissero messi sull’attenti dall’esigente “condottiero”.

Presentazione dell’Almanacco 2019

E finalmente il tanto atteso Almanacco, il libro in cui è racchiuso un anno di successi conquistati da “Falchi” e “Poiane”, così sono definite le quote rosa della squadra. Un lavoro di squadra che ha coinvolto numerosi atleti del team. E così ha preso forma un almanacco di ben 144 pagine ricco di fotografie e commenti degli atleti alle loro gare, pagine riservate ai consigli tecnici, a quelli fisiatrici, insomma un almanacco che lascerà a bocca aperta chi lo avrà tra le mani, suscitando ricordi indelebili nelle menti di chi quelle pagine le ha vissute e ora le rivede stampate sulle pagine di una rivista che farà compagnia a quelle degli anni passati.