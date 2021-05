I Falchi Perego e Beltrami vincono la 9^ Monza – Montevecchia eco trail

192 coppie di atleti al traguardo. Donati in beneficenza ben 10mila e 500 euro

Prime al femminile Giovanna Terraneo e Antonella Sirtori mentre tra le coppie miste vincono Jessica Galleani e Massimo Tagliaferri

MONTEVECCHIA – La 9^ Reale Mutua Monza – Montevecchia Eco Trail, gara di corsa a coppie, è stata vinta dai Falchi Davide Perego e Lorenzo Beltrami (Auto Demolizioni Fedeli) in 2h 13’03”. Al femminile la vittoria è andata a Giovanna Terraneo e Antonella Sirtori (Anto e gio go go) che hanno chiuso in 2h49’59”; quindi tra le coppie miste vittoria per Jessica Galleani e Massimo Tagliaferri (Polisportiva Pagnona BergTeam) in 2h47’44”.

Una MoMoT “wild” quella che si è svoltsa ieri, domenica, e che ha messo a dura prova le 192 coppie che hanno tagliato il traguardo su 233 iscritte. Due anche i campioni del Mondo al via, Monica Casiraghi, oro a Taiwan nel 2003 nella 100km e detentrice del record italiano femminile nella 24h con 231 km percorsi, e Luca Manfredi Negri, che ha vinto di recente l’ultra trail del Chianti e che detiene con 17 mila metri di dislivello positivo il record del Mondo di ascesa in 24 ore. I due hanno corso la MoMot rispettivamente con Federica Vernò e con Tommaso Franchi.

A coronare l’evento la donazione di ben 10 mila euro e 500 euro: in parte all’associazione Abio di Monza, in parte ad Anffas Seregno e una parte alla Coop Nuova Idea per il progetto “MoviMente insieme” (assegni già versati).

Tornando alla gara sul secondo gradino del podio maschile troviamo la squadra composta da Dario Rognoni e Simone Paredi (tempo 2h,13’,52”), nella categoria femminile la coppia Fabiola Callegari e Valentina Galbuseri (con 3h,01’,31”) e per la categoria mista l’argento va alla coppia formata da Carolina Gatti e Renzo Barbugian con il tempo di 2h,56’34”. La medaglia di bronzo è invece andata al collo per la categoria maschile del duo Stefano Tavola e Dario Rigonelli con il tempo di 2h,18’,07”; alla coppia femminile Anna Marella e Ombretta Riboldi con il tempo di (3h,11’,40”) e alla coppia mista formata da Alessandra Maffi e Luca Finazzi con il tempo di 2h,58’,39”.

“Trofeo della Velocità – Derma Fresh Mylan” è stato assegnato alle coppie più veloci

dalla partenza all’uscita del Parco di Monza. Tra le squadre maschili primi Dario Rognoni e

Simone Paredi in 15’,52”, tra le coppie miste Jessica Galleani e Massimo Tagliaferri in

19’,08” e tra le coppie femminili Giovanna Terraneo e Antonella Sirtori in 20’,42”.

Si sono aggiudicati il “Gran Premio della Montagna – Vetreria Cogliati”, la durissima

cronoscalata di circa due chilometri, che termina nella piazzetta di Montevecchia, tra le

squadre maschili primi Davide Perego e Lorenzo Beltrami in 16’,04”, tra le coppie miste

Alessandra Maffi e Luca Finazzi in 20’,51” e tra le coppie femminili Giovanna Terraneo e

Antonella Sirtori in 20’,33”.

Il trofeo Elio e Matteo è stato assegnato al finisher più giovane per ricordare altrettanti

due giovani atleti, Elio Bonavita e Matteo Trenti prematuramente scomparsi per due

incidenti stradali accaduti nel 2015 a Monza. Il trofeo è andato a uno dei vincitori Lorenzo

Beltrami, corridore di 26 anni. Il premio è stato un modo per ricordarli, ma anche per

sottolineare ancora una volta quanto sia importante guidare con responsabilità e nel

rispetto di tutti.

Un ringraziamento importante da parte degli organizzatori va ai volontari che partecipano sempre con grandeentusiasmo all’evento; il vero “motore pulsante” dell’ormai consolidata macchinaorganizzativa dell’a.s.d. Monza Marathon Team. A tutti loro è stata consegnata la T-shirt “MoMoT-STAFF”, realizzata grazie al prezioso contributo di Affari&Sport.