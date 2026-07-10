I mezzofondisti lecchesi in trasferta a Trento per il 50° Gran Premio Estivo

Otto atleti lecchesi in gara, in sei hanno migliorato i propri primati personale

Giovanni Artusi 2° sui 1500m con 3’48”94

TRENTO – Martedì l’Atletica Trento ha organizzato il 50° Gran Premio del Mezzofondo, 1000m dalla categoria Ragazzi e Cadette f/m, i 1500m Assoluti m/f e i 3000sp f/m, 3000sp f/m.

Trasferta per i lecchesi, in sei atleti hanno migliorato i propri personali, 5 dei 1500m e una dei 1000m; partendo dalla categoria Ragazze, Ginevra Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) corre nella seconda serie chiudendo al 2° posto con 3’27”51 nuovo primato personale abbassandolo quasi 4” in meno e nel riepilogo chiude al 13° posto.

Tutti gli altri hanno gareggiato sui 1500m, al femminile 4 serie, nel riepilogo Carla Crippa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 15^ con 4’44”45” nuovo primato personale quasi 5” in meno, Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 18^ con 4’47”05 nuovo primato personale 2” in meno, Anita Raineri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 21^ con 4’47”74 nuovo primato personale 1” in meno, Ilaria Artusi (Bracco Atletica) la azzurrina di corsa in montagna ha provato anche lei, 25^ con 4’53”08 ma non è riuscita a migliorarsi, Margherita Giudici (Atletica Lecco (Colombo Costruzioni) 31^ con 4’57”00 frantumando il suo primato personale quasi 15” in meno, Denise Mascheri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 49^ con 5’16”54.

Gran bella gara al maschile, 8 serie, nel riepilogo a vincere è stato Sebastiano Parolini (Gs Alpinistico Vertovese) Campione Europeo a staffetta, il suo tempo con 3’43” 64, molto bene il valsassinese di Introbio Giovanni Artusi (Gp Parco Alpi Apuane) riesce a chiudere al 2° posto con 3’48”94 quasi 1” in meno del suo primato personale.