Il 1° maggio si corre il 19° Trofeo Dario e Willy, sabato aprono le iscrizioni

Un impegnativo percorso di 25 km con 2000 metri di dislivello positivo, attraversando alcuni degli scenari più spettacolari del territorio lecchese

Iscrizioni aperte fino al 28 aprile

LECCO – Appuntamento imperdibile per gli amanti della corsa in montagna: il 19° Trofeo Dario e Willy si terrà giovedì 1 maggio 2025, un evento che rappresenta anche il Campionato Italiano di Skyrace FISKY. La gara, organizzata da A.S.D. OSA Valmadrera, si svolgerà lungo un impegnativo percorso di 25 km con 2000 metri di dislivello positivo, attraversando alcuni degli scenari più spettacolari del territorio lecchese.

La gara partirà alle 9:00 dal Pratone di Parè, in riva al lago, con il ritrovo dei concorrenti fissato alle 7:30 per il ritiro dei pettorali. Il tracciato si snoderà tra sentieri montani, salite impegnative e discese tecniche, attraversando località iconiche come Terz’Alpe, il Cancello SEV e il Monte Rai. Il primo concorrente è atteso all’arrivo intorno alle 11:20, mentre a mezzogiorno gli atleti potranno ristorarsi con il tradizionale Pasta Party.

I vincitori assoluti della competizione saranno premiati con due trofei speciali:

Trofeo Bruno Colazzo a.m. per il primo assoluto maschile

Trofeo Riccardo Rusconi a.m. per la prima assoluta femminile

A seguire, alle 10:45, si terrà anche la premiazione della gara promozionale.

Iscrizioni e Pacco Gara 2025

Le iscrizioni sono aperte da domani, 1° marzo, fino alle 21:00 di lunedì 28 aprile 2025 e si effettuano esclusivamente online sul portale www.kronoman.net. La quota di partecipazione è di 30 euro fino al 22 aprile e di 35 euro dal 23 al 28 aprile, comprendendo pacco gara, ristori lungo il percorso, pasta party e cronometraggio.

Il pacco gara 2025, offerto da DF Sport Specialist, include un gilet tecnico da running, oltre ad altre sorprese riservate agli iscritti.

Il Trofeo Dario e Willy gode del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Città di Valmadrera e Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, a conferma dell’importanza dell’evento nel panorama sportivo nazionale. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito trofeodarioewilly.com o seguire la pagina Instagram @Trofeo Dario e Willy.