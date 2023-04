Il 12° Trofeo Adelfio Spreafico è di Andrea Elia e Martina Bilora

Quasi 300 atleti alla tradizionale gara del 25 aprile organizzata dai Falchi Lecco

Una splendida festa della corsa in montagna ai Piani d’Erna, tanti piccolini al via della sky-baby

LECCO – Una splendida giornata di sole ha incorniciato l’edizione numero 12 del Trofeo Adelfio Spreafico di corsa in montagna. Quella organizzata dai Falchi Lecco non è una semplice gara ma una vera e propria festa che coinvolge tutti: dagli atleti più forti alle famiglie i cui bimbi hanno potuto cimentarsi nella sempre partecipata sky-baby che si svolge sui prati dei Piani d’Erna dopo l’arrivo dei big.

Circa 230 atleti alla gara competitiva, a cui si sono aggiunti oltre una cinquantina di runner della gara non competitiva, numeri importanti per una gara che è entrata nel cuore dei lecchesi e che vuole ricordare Adelfio Spreafico, un amico appassionato di corsa che ha fatto tanto sia per la squadra che nel campo della solidarietà. Tra le curiosità da sottolineare gli applausi per il 90enne Severino Aondio quando è giunto sulla linea di partenza (all’arrivo in 1h28’52”), la presenza in gara dell’assessore del comune di Lecco Emanuele Torri e una concorrente giunta nientemeno che da Firenze. Partecipato anche l’inedito appuntamento, domenica pomeriggio, con la consegna dei pettorali-aperitivo presso il Bar Vitali di Acquate.

Per il resto, non cambia la formula vincente della squadra del presidente Filippo Ugolini: al termine dei 5,25 km (790 D+ e 120D-) dal piazzale della funivia di Erna al rifugio Marchett sono Andrea Elia (Osa Valmadrera) e Martina Bilora (La Sportiva) a mettere il loro sigillo rispettivamente in 34’06” e 43’17”.

Il podio maschile è completato da Alessandro Crippa (Gsa Cometa) in 34’09” e Sergio Bonaldi (Pegarun) in 35’19”, seguiti da Giovanni Dedivitiis (Team Pasturo) in 36’03” e Danilo Brambilla, primo Falco di Lecco, in 36’30”. Al femminile dietro a Martina Bilora troviamo Irene Girola (Osa Valmadrera) in 43’42” e Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza) in 44’16”, seguite da Ivana Iozzia (Corradini Rubiera) in 44’37” e Laura Basile (Gefo K-Team) in 44’42”.

Premiati anche il Moris Gianola (Premana) e Michela Gritti (Team Pasturo) concorrenti più giovani rispettivamente di 16 e 19 anni e Severino Aondio (Bar Vitali) e Giovanna Cavalli (Atletica Paratico) concorrenti più maturi rispettivamente di 91 e 64 anni. Nella gara a squadre (somma dei tempi dei primi tre) vincono i Falchi Lecco (Danilo Brambilla, Simone Gilardi, Luca Lafranconi) 1h50’50”, davanti a Gsa Cometa (Alessandro Crippa, Andrea Della Rovere, Marco Castelnuovo) in 1h54’31” e Gs Orobie (Manuel Zani, Matteo Pandiani, Oscar Zani) in 1h54’46”.

QUI LE CLASSIFICHE COMPLETE A CURA DELL’ASD CRONOMETRISTI LECCHESI

Galleria fotografica