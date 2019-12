Il 7 dicembre il Galà di Ginnastica Ritmica dell’Asd Ghislanzoni

Appuntamento sabato 7 dicembre alla Maria Ausiliatrice

Il Galà di Ginnastica Ritmica a sostegno di Italia Amala Onlus

LECCO – Andrà in scena sabato prossimo, 7 dicembre, il tradizionale Galà di Ginnastica Ritmica della Asd Ghislanzoni Gal, evento che ha lo scopo è di raccogliere fondi ogni anno per un’associazione benefica del territorio. Quest’anno il ricavato andrà a sostegno dei progetti dell’associazione Italian Amala onlus che opera in Tibet.

Il galà avrà luogo sabato 7 dicembre alle 18: sarà uno spettacolo di ginnastica ritmica accompagnato dai racconti e dalle immagini del children tibetan Village. I fondi raccolti andranno a sostegno di progetti per questi bambini in Tibet grazie all’Associazione Italian Amala onlus, di cui Roberto Chiappa è vice presidente. Questi bambini vivono a quote di altitudine incredibili e ciò rende la quotidianità molto più difficil

Le organizzatrici David Clarissa, Giulia Pala e Angela Pirovano, istruttrici della Asd Ghislanzoni, hanno voluto ringraziare la società sportiva e il presidente Paolo Gilardoni per il supporto: “Grazie a loro e ai collaboratori che ci hanno aiutato ad organizzare la serata, siamo fiduciose che sarà un evento pieno di emozioni sport e collaborazione”.