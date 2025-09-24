Il Badminton Club Lecco brilla al “Torneo GP Novi”

Nove podi conquistati da otto atleti del club

Un oro, due argenti e sei bronzi

NOVI LIGURE (AL) – Giunto alla sua 14esima edizione, il Grand Prix Novi ha visto la partecipazione di 207 atleti, distribuiti su due sedi: il Pattinodromo e la Palestra Rodari. Il Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto ha preso parte alla competizione con 8 atleti, conquistando ben 9 podi: 1 medaglia d’oro, 2 d’argento e 6 di bronzo.

Denis Passador conquista tre podi al Grand Prix Novi. Ottiene l’oro nel Doppio Maschile Over 55 in coppia con Flavio Bettoni (CUS BG), imponendosi in semifinale sul compagno di club Edvidio Milani (bronzo), affiancato da Lucio Roberto Scarabello (Boccardo Novi), con il punteggio di 21-18, 22-20. In finale supera la coppia Bisioli/Merigo (GSA Chiari) con un netto 21-15, 21-18.

Nel Singolare Maschile Over 55 conquista l’argento, arrendendosi in finale proprio a Bettoni con il punteggio di 14-21, 19-21. Chiude con un bronzo nel Doppio Misto Over 55 insieme a Roberta Brenzone: dopo tre combattuti set (9-21, 21-14, 16-21), cedono la finale alla coppia Appuhamy/Gargano (15Zero).

Roberta Brenzone conquista anche un argento nel Doppio Femminile Over 35, in coppia con Sara Marchesini (CUS BG). Le due atlete si fermano in finale, sconfitte con il punteggio di 10-21, 9-21 dalla coppia Avvento (Boccardo Novi) / Paregger (BC Milano). Le stesse vincitrici avevano eliminato in semifinale anche Chiara Landi, in coppia con Maria Branca (GSA Chiari), con un secco 12-21, 6-21.

Chiara Landi porta a casa due medaglie di bronzo: una nel Singolare Femminile Over 35 e l’altra nel Doppio Misto Over 35, in coppia con il compagno di club Edvidio Milani. Bronzo anche per Mattia Cattaneo, che insieme a Riccardo Aste (Junior BC Milano) sale sul podio nel Doppio Maschile Under 15.

