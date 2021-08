Il Badminton & Croquet Club Lecco protagonista a Senigallia

Paolo Milani terzo nel doppio misto Senior

Piera Tocchetti e Edvidio Milani argento nella Master 35

LECCO – Nella città della sabbia di velluto, Senigallia, gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco sono saliti su tutti i gradini del podio in questa occasione di inizio stagione sportiva. Una organizzazione di livello nazionale con numerose presenze, oltre 115 atleti, ha visto in campo per la categoria Senior Paolo Milani classificato terzo nel doppio misto in coppia Jenny Passerini (Senigallia asd), quinto nel singolare maschile e nel doppio maschile in coppia con Thomas Padovan (Padova asd).

Nella categoria master 35 erano iscritti Piera Tocchetti e Edvidio Milani che in coppia sono arrivati in finale battendo i campioni italiani master in carica Gargano/Bizzotto (15zero asd) ma fermati poi dalla coppia più esperta Marchesini/Bettoni (Cus Bergamo). Un secondo posto che non rispecchia i valori in campo. Nel singolare maschile Milani si è classificato nono e nel doppio maschile quinto in coppia con Paolo Poletti (Lario BC). Piera Tocchetti ha ottenuto due primi posti nel singolare femminile e nel doppio femminile con Sandra Gargano (15zero BC).

“Ringraziamo l’allenatore Alessandro Redaelli sempre presente e propositivo di consigli che ha seguito gli atleti nelle partite e che in palestra ci farà lavorare per migliorare soprattutto nei doppi in vista dei prossimi campionati mondiali master in programma a fine novembre in Spagna e al 1° campionato italiano a squadre master indetto dalla Federazione Italiana”.