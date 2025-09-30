Il Badminton Lecco conquista sei podi al “Challenge La Montagnetta”

Un argento e cinque bronzi

MILANO – La prima edizione del “Torneo Challenge La Montagnetta” si è disputata al Palabadminton di Milano, sede della Nazionale Italiana di Badminton. Ottimo il bilancio per il Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto: i quattro atleti in gara hanno conquistato sei podi complessivi, con un argento e cinque bronzi.

Edvidio Milani conquista l’argento nel Singolare Maschile Over 55, al termine di una finale combattuta in tre set contro Appuhami (15Zero), chiusa 21-17, 11-21, 15-21. Per lui anche un bronzo nel Doppio Maschile Over 55, in coppia con Federico Bianchi (Genova BC), dopo la semifinale persa, sempre al terzo set, contro Grassi/Perera (15Zero) 18-21, 21-13, 17-21. Nel Doppio Misto, insieme a Suphanida Jaipranop (Brescia Sport Più), il cammino si è interrotto ai quarti di finale.

Matteo Maggioni conquista due medaglie di bronzo: nel Doppio Maschile Livello C, in coppia con il compagno di club Mattia Colleoni, fermato in semifinale da Pessina/Jayakumar (Pol 2B Brivio) 21-18, 16-21, 18-21; e nel Doppio Misto Livello C insieme a Katrin Hoxha (3B Bassa Bergamasca), con cui cede in finale alla forte coppia Cerami/Gaziano (BC Milano) 8-21, 13-21. Meno fortunato invece il percorso nel Singolare Maschile Livello B, dove non supera la fase a gironi.

Due medaglie di bronzo per Paolo Poletti: nel Singolare Maschile Over 55, dove si ferma in semifinale contro Appuhami (15Zero) con il punteggio di 9-21, 14-21, e nel Doppio Maschile Over 55, in coppia con Fabrizio Albarelli (Lario BC), battuti in semifinale da Stan (Boccardo Novi)/Appuhami (15Zero) 15-21, 7-21. Nel Doppio Misto Over 35, invece, insieme a Mariaelena Polito (Brescia Sport Più), il percorso si interrompe ai quarti di finale.

Negli altri risultati del torneo, Mattia Colleoni si ferma alla fase a gironi del Singolare Maschile Livello C.

Il vicepresidente Edvidio Milani commenta: “È stata una giornata positiva, con tutti i nostri atleti saliti sul podio. Il livello del torneo era alto, quindi complimenti a tutti”.