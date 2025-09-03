Il Badminton Lecco riparte con sei podi al Grand Prix di Alba

Tre ori, un argento e due bronzi

“Complimenti ai nostri atleti che, dopo la pausa estiva, sono tornati in campo con grande determinazione”

CANALE D’ALBA (CN) – Dopo tre settimane di pausa, l’attività agonistica riprende con il 1° Grand Prix di Alba, disputato presso la Palestra Comunale del Centro Sportivo Gioetti di Canale d’Alba. Gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario MI Auto tornano in campo esattamente da dove avevano lasciato, conquistando ben sei podi: 3 medaglie d’oro, 1 d’argento e 2 di bronzo.

Denis Passador parte subito col botto, portando a casa ben due ori e un argento. Trionfa nel Singolare Maschile Over 55 vincendo una combattuta finale in tre set contro Ballabio (Pol. di Nova), con il punteggio di 21-17, 19-21, 21-19. Bissa il successo nel Doppio Maschile Over 55 insieme al compagno di club Edvidio Milani, superando in finale Grassi/Appuhamy (15Zero) con un altro match tiratissimo: 21-18, 22-24, 21-17. Arriva anche l’argento nel Doppio Misto Over 55, in coppia con Roberta Brenzone, battuti in finale da Bettoni/Marchesini (CUS BG) con il punteggio di 12-21, 19-21.

Roberta Brenzone si riscatta conquistando l’oro nel Doppio Femminile Over 55, in coppia con Sara Marchesini: finale vinta in rimonta sulla coppia milanese del 15Zero, Doering/Gargano, con il punteggio di 15-21, 23-21, 21-16.

Due medaglie di bronzo per Nicolò Borin, protagonista nel Doppio Maschile Under 17 insieme ad Alessandro Lagasio (Il Punto): la corsa si ferma in semifinale contro la coppia Nasir (Boccardo Novi) / Tragust Atz (Überetsch), con il punteggio di 10-21, 11-21.

Bronzo anche nel Doppio Misto Under 17, in coppia con Lucrezia Gualtieri (Albashuttle): finale per il terzo posto persa contro Tragust Atz / Malleier (Überetsch) 8-21, 10-21. Nel Singolare Maschile Under 17, Borin non supera la fase a gironi.

In gara anche Paolo Poletti ed Edvidio Milani. Poletti ha disputato il Singolare Maschile Over 55, fermandosi ai gironi, e il Doppio Maschile Over 55 in coppia con Franco Rivoltella (CUS BG), dove ha raggiunto i quarti di finale. Milani, oltre all’oro già conquistato nel doppio maschile, ha preso parte anche al Singolare Maschile Over 55 (uscendo ai gironi) e al Doppio Misto Over 55 con Sandra Gargano (15Zero), concludendo la corsa ai quarti di finale.

Il Vicepresidente Edvidio Milani ha commentato: “Complimenti ai nostri atleti che, dopo la pausa estiva, sono tornati in campo con grande determinazione, conquistando ben sei podi. Il prossimo fine settimana ospiteremo nella nostra palestra il 2° Torneo GI.BI. am, che vedrà la partecipazione di atleti provenienti dal centro-nord Italia e dalla Svizzera”.