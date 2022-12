Il campionato provinciale Csi di corsa campestre inizia da Rogeno

A sorpresa il Gs Virtus Calco supera il Csc Cortenova. Al terzo posto il Team Pasturo

ROGENO – Domenica scorsa, a Rogeno, è partito il campionato provinciale Csi di corsa campestre, ben 537 atleti e 16 società hanno partecipato alla prima giornata. Giornata fredda e molto ventosa, ma senza fango sul percorso. Subito le prime gare per le categorie Ragazzi e Cuccioli, un centinaio i più piccoli in gara, a seguire un crescendo dai Ragazzi fino all’ultima gara degli Assoluti.

La Virtus Calco ha partecipato in forze, ben 79 atleti a punteggio, chiudendo davanti al Csc Cortenova con 58 atleti e al Team Pasturo con 39 atleti. Sorpresa durante le premiazioni per le società: Calco domina con 1362 punti, Cortenova seconda con 1132 punti davanti al Pasturo con 759 punti. A seguire 4° posto del Premana con 683 punti, 5° Polisportiva Bernate con 627 punti, 6° Polisportiva Pagnona con 343 punti, 7° Gs Rogeno con 195 punti, 8° Gso V Unite Asd con 112 punti, 9° Us Derviese con 110 punti, 10° Pol Bellano con 103 punti, 11° Pol Valvarrone con 45 punti e 12° Pol. 2001 con 34 punti. Dietro, fuori punteggio, Us San Maurizio, Gruppo Ethos, Sec Civate e Asd Oltretutto 97.

Premiazioni con coppe e pacchi regalo

Dai Cuccioli fino agli Allievi vincono una coppa i primi tre; dagli Juniores fino ai Veterani B hanno vinto un pacco regalo. Le prime sei società hanno vinto una coppa. Prossima gara campestre per il Csi provinciale sarà il 5 febbraio a Bernate, prima però ci sarà il 29 gennaio a Castel Goffredo la prima prova della campestre regionale Csi.

Tutti i podi della prima prova provinciale

Cuccioli: 1^ Viola Colombo (Virtus Calco), 2^ Anna Rigonelli (Virtus Calco), 3^ Camilla Viscardi (Virtus Calco).

Cuccioli: 1° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 2° Simone Bergamini (Team Pasturo), 3° Gabriele Arnoldi (Valvarrone).

Esordienti: 1^ Greta Tagliaferri (Premana), 2^ Mariachiara Combi (Csc Cortenova), 3^ Yasmin El Azzouzy (Virtus Calco).

Esordienti: 1° Fabrizio Pomoni (Premana), 2° Christian Galbusera (Virtus Calco), 3° Joele Borghetti (Virtus Calco).

Ragazze: 1^ Nicole Abis (Csc Cortenova), 2^ Francesca Fazzini (Csc Cortenova), 3^ Chiara Magni (Csc Cortenova).

Ragazzi: 1° Nicola Spano (Csc Cortenova), 2° Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova), 3° Filippo Mandelli (Team Pasturo).

Cadette: 1^ Denise Mascheri (Csc Cortenova), 2^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 3^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova).

Cadetti: 1° Francesco Gianola (Premana), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 3° Andrea Benedetti (Csc Cortenova).

Allieve: 1^ Ilaria Artusi (Csc Cortenova), 2^ Maria Fazzini (Premana), 3^ Alessia Acquistapace (Csc Cortenova).

Allievi: 1° Paolo Gianola (Premana), 2° Tommaso Farina (Team Pasturo), 3° Lorenzo Forni (Team Pasturo).

Juniores: 1^ Valentina Acquistapace (Csc Cortenova), 2^ Isabella Carlotta (Pol Bernate), 3^ Ginevra Brognoli (Virtus Calco).

Juniores: 1° Giulio Mascheri (Csc Cortenova), 2° Mauro Gianola (Premana), 3° Emanuele Fazzini (Premana).

Seniores: 1^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 2^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 3^ Alessia Ippolito (Team Pasturo).

Seniores: 1° Luca Lanfranconi (Csc Cortenova), 2° Stefano Villa (Virtus Calco), 3° Stefano Tavola (Virtus Calco).

Amatori A: 1^ Laura Nardo (Pol Pagnona), 2^ Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 3^ Elisabetta Arrigoni (Csc Cortenova).

Amatori A: 1° Giuseppe Molteni (Gs Rogeno), 2° Massimiliano Corti (Virtus Calco), 3° Fabio Boffelli (Virtus Calco).

Amatori B: 1^ Maria Gianola (Csc Cortenova), 2^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 3° Elena Rusconi (Csc Cortenova).

Amatori B: 1° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 2° Tiziano Bertoldini (Team Pasturo), 3° Giovanni Gianola (Premana).

Veterane A: 1^ Eugenia Casati (Virtus Calco), 2^ Elena Maria Corno (Pol Bernate), 3^ Emilia Amadini (Team Pasturo).

Veterani A: 1° Oscar Balbiani (Team Pasturo), 2° Felice Piantanida (Sec Civate), 3° Italo Conti (Pol Pagnona).

Veterane B: 1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 2^ Donatella Rota (Pol Pagnona), 3^ Lopez Donzillo Cardoso (Gruppo Ethos).

Veterani B: 1° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 2° Vincenzo Azzolini (Pol Bellano), 3° Nilo Fazzini (Pol Pagnona).

Intel. Relazionali: 1^ Chiara Anghileri (Oltretutto 97), 2^ Sofia Todeschini (Oltretutto 87).

Intel Relazionali: 1° Marco Corti (Oltretutto 97).

Intel Relazionali: 1° Alessandro Fumagalli (Oltretutto 97).

Fisico Sensoriali A: 1^ Sara Buzzoni (Csc Cortenova).