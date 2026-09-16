Il Canoa Kayak Rivabella cala il poker al Campionato italiano Ragazzi

Risultato storico con ben quattro titoli: Pietro Corti vince in singolo, poi tre successi a squadre

Impegnativa trasferta al Sud per la società lecchese: quattro giorni di gare tra Campania, Lazio e Umbria

LECCO – Il tour de force della scorsa settimana, che è stato definito informalmente “Coppa del Sud”, ha visto tra i suoi protagonisti anche i canoisti del Canoa Kayak Rivabella. I lecchesi hanno affrontato ben sei gare in quattro giorni (10-13 settembre) tra Campania, Lazio e Umbria.

A Policastro Bussentino il campionato italiano Ragazzi

La tappa più importante si è tenuta tra giovedì e venerdì a Policastro Bussentino (Salerno) sul fiume Bussento. Il primo giorno si è svolta la discesa classica nazionale valida per il Campionato Italiano Ragazzi, mentre il giorno successivo la gara sprint nazionale che assegnava sempre il titolo tricolore per la categoria Ragazzi.

Ottima l’organizzazione della Polisportiva Cilento su un fiume che è risultato abbastanza tecnico a livello di conduzione della barca e quindi è stato un degno palcoscenico per l’assegnazione dei titoli italiani. Giornata da incorniciare per il Ck Rivabella che ha portato a casa quattro titoli italiani (uno individuale e tre a squadre) cogliendo un risultato storico per la società.

Nella gara classica (4,5 km) successo e titolo italiano di Pietro Corti nella categoria K1 Ragazzi. Altro titolo tricolore nel K1 a squadre con Pietro Corti, Pietro Mechilli e Massimo Bettinazzi. Nel K1 Ragazzi 5° Massimo Bettinazzi; 6° Pietro Mechilli; 8° Simone Baccaro. Nel K1 Cadetti 6° Daniele Cagliani e 12° Nicola Bonaiti. Nel K1 Master E+F 1° Claudio Bettinazzi.

Gli altri due titoli italiani sono arrivati nella gara sprint del venerdì disputata su due manches, la prima di qualifica e la seconda di finale. Prima Pietro Corti, Pietro Mechilli e Massimo Bettinazzi hanno vinto nel K1 a squadre Ragazzi; poi Pietro Mechilli, Massimo Bettinazzi e Simone Baccaro si sono laureati campioni italiani nel C1 Ragazzi a squadre. Per quando riguarda gli altri risultati, nel K1 Ragazzi 2° Pietro Corti; 5° Massimo Bettinazzi; 6° Pietro Mechilli e 9° Simone Baccaro. Nel K1 Cadetti 7° Daniele Cagliani e 13° Nicola Bonaiti. Nel K1 Master E+F 2° Claudio Bettinazzi.

“E’ davvero una grande soddisfazione sia per i nostri Ragazzi sia per la società visto che mai prima d’ora avevamo vinto 4 titoli in un campionato italiano – ha detto il presidente Claudio Bettinazzi -. Se il risultato nella gara classica a squadre sulla carta poteva essere previsto (soprattutto dopo la vittoria degli stessi ragazzi al campionato italiano Junior), meno scontato era il titolo italiano individuale di Pietro Corti che ha fatto davvero una grande gara. Ha conquistato un risultato davvero importante!”

Gara nazionale a Cassino sul fiume Gari

Nella giornata di sabato il Ck Rivabella si è spostato a Cassino (Frosinone) sul fiume Gari per una gara nazionale con la discesa classica al mattino e la sprint (manche unica) al pomeriggio. Ad attenderli un fiume tecnicamente più facile ma in un contesto naturalistico bellissimo all’interno di un parco. Ottima l’organizzazione del Canoa Club Cassino.

Nella categoria K1 Ragazzi Pietro Corti ha vinto la classica ed è arrivato 3° nella sprint; Massimo Bettinazzi 5° nella classica e 4° nella sprint; Simone Baccaro 8° nella classica e 10° nella sprint. Nel K1 Cadetti Daniele Cagliani è 6° nella classica e 6° nella sprint, mentre Nicola Bonaiti è 9° nella classica e 11° nella sprint. Nei Master E+F il presidente Claudio Bettinazzi è arrivato due volte secondo.

Ad Arrone, domenica, gara sul fiume Nera

Ultima tappa del “tour de force” domenica ad Arrone (Terni) sul fiume Nera. Anche in questo caso si sono svolte la discesa classica e la gara sprint a manche unica. L’acqua piuttosto bassa ha reso l’acqua dura, ma ad alleviare le fatiche degli atleti un contesto naturalistico di grande pregio.

Nel K1 Ragazzi Pietro Corti è 2° nella classica e 1° nella sprint; Massimo Bettinazzi 3° sia nella classica che nella sprint; Simone Baccaro 7° nella classica e 5° nella sprint. Nel K1 Cadetti Daniele Cagliani 5° nella classica e 6° nella sprint; Nicola Bonaiti 11° nella classica e 9° nella sprint: Nel K1 Master ancora una doppia medaglia d’argento per Claudio Bettinazzi.