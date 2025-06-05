Il Canoa Kayak Rivabella conquista quattro titoli regionali di Combinata

A Cassano d’Adda vincono Daniele Cagliani (Allievi B); Marilù Brambilla (Cadette B); Pietro Corti (Cadetti B) e William Fumagalli (Master C)

Lorenzo Corti, invece, proprio in questi giorni è impegnato con la maglia della nazionale italiana ai Campionati Europei Senior in Val di Sole

LECCO – Campionato regionale di Combinata a Cassano d’Adda, domenica scorsa. Protagonisti gli atleti del Canoa Kayak Rivabella che sono tornati dalla trasferta con quattro titoli lombardi. La gara si è svolta sul canale della Muzza, una manche di sprint (400 metri) e una gara classica (2,5km), con la classifica finale era data dalla somma dei tempi col crono della sprint che pesava per il 60% e quello della classica per il 40%.

“I nostri atleti, come sempre accade quando si gareggia in canali artificiali, hanno dovuto affrontare un’acqua molto dura e faticosa – ha spiegato il presidente Claudio Bettinazzi -. Il tracciato non presentava troppe difficoltà anche se una rapida ha rappresentato un buon banco di prova per le categorie giovanili degli Allievi e Cadetti”.

Titoli regionali per Daniele Cagliani (Allievi B); Marilù Brambilla (Cadette B); Pietro Corti (Cadetti B) e William Fumagalli (Master C). Sul podio, al terzo posto, Simone Baccaro (Cadetti B) e Beatrice Bettinazzi (Junior). Un po’ di rammarico per Iacopo Brambilla (Senior) che si è dovuto accontentare di un 4° posto pochissimi secondi dal podio, giornata complicata per lui che nonostante 39 °C di febbre si è difeso egregiamente.

Gli altri risultati: 5° Rodolfo Aloe (Cadetti A); 6° Massimo Bettinazzi (Ragazzi); 8° Pietro Mechilli (Ragazzi); 11° Gioele Rota (Senior); 6° Valentina Fumagalli (Juniores).

Una notazione anche per il forte atleta del Ck Rivabella Lorenzo Corti che proprio in questi giorni è impegnato con la maglia della nazionale italiana ai Campionati Europei Senior in Val di Sole (Trentino) sul fiume Noce.