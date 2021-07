Il Centro Sportivo Italiano di Lecco si prepara per la ripartenza

“Sarà una stagione speciale che segnerà la ripresa”

Il presidente provinciale del Csi Ennio Airoldi fa il punto della situazione

LECCO – Il Centro Sportivo Italiano di Lecco si prepara per affrontare l’eventuale partenza del prossimo settembre. “Sarà una stagione speciale che segnerà la ripresa dopo un lungo periodo di stop forzato – commenta il presidente provinciale Ennio Airoldi -. Proveremo a ripartire come sappiamo, pronti a ‘virare in corsa’ nel momento in cui dovessero ripresentarsi necessità contingenti. Proveremo insomma ‘a portare a casa’ l’intera stagione e se collaboriamo tutti insieme avremo buone possibilità di riuscirci e di prenderci grandi soddisfazioni”.

La stagione sportiva 2021/22 per tutte le dimensioni della proposta Csi Lecco, sarà all’insegna del “consolidare” e dello “sperimentare”. Questa la linea di indirizzo determinata dal nuovo Consiglio Territoriale, che nell’anno di esordio del suo servizio ha approcciato con grande coraggio e altrettanta determinazione il cammino di progettuale della prossima stagione sportiva. Gli elementi portanti della programmazione della stagione 2021-22 sarà la presenza del tecnico qualificato Ceaf.

Presenza del tecnico qualificato Ceaf per ogni squadra iscritta ai campionati di qualsiasi disciplina e categoria (nelle categorie Open maschile, femminile e misto questo requisito sarà richiesto a partire dalla stagione 2022-23). Per tecnico qualificato s’intende un tesserato che abbia frequentato un corso di istruttore o di allenatore per la disciplina sportiva praticata, iscritto al Ceaf e in regola con gli aggiornamenti e i pagamenti (se previsti). In tutte le categorie, le squadre o società che non hanno un tecnico qualificato, potranno ugualmente iscriversi ai vari campionati, a condizione che l’allenatore segnalato parteciperà al corso allenatori che verrà indetto nel mese di settembre, e potrà esercitare il proprio ruolo, usufruendo di una deroga valida fino al termine del corso stesso.

Altro obiettivo è quello di proporre campionati nazionali di ogni disciplina e per quanto riguarda le categorie Under 10 e Under 12, è confermato l’impianto sportivo già predisposto per la scorsa stagione, costruito sul Trofeo Polisportivo di categoria, i campionati autunnali e primaverili degli sport portanti e la ricca offerta di manifestazioni complementari: Csi Lecco Cup, Winter Games, e Spring Games. Approdo naturale di tutte le manifestazioni è il circuito nazionale Sport&Go.

La Csi Lecco Cup si arricchirà dell’opzione minivolley Under 10, con possibilità di concentramenti da organizzare nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Ai concentramenti potranno partecipare anche le squadre non ancora pronte per i tornei autunnali di volley 6vs6. In ultimo, nuove sfide per la categoria Under 8 grazie anche alla collaborazione con gli istruttori di “Play4Fun”, giovane sodalizio sportivo lecchese che curerà al meglio il servizio del Csi nei confronti dei bimbi più piccoli.

“Gli istruttori qualificati di questo sodalizio si metteranno a nostra disposizione accompagnandoci con le loro competenze nell’organizzazione delle tecniche e delle metodologie di allenamento che ci saranno utili per far crescere nel modo migliore i bimbi che si avvicinano allo sport. Ci sarà un apposito corso di formazione per allenatori, che grazie a ‘Play4Fun’ sarà finalizzato anche all’organizzazione dei meeting sugli sport portanti (calcio, minivolley, minibasket….) che faranno parte del calendario stagionale del circuito Under 8. Sempre per questa categoria, il consueto calendario sportivo sarà arricchito e finalizzato con la proposta di brevi manifestazioni sportive dedicate agli sport portanti ma anche alle attività motorie”.

Affiliazione, tesseramento e costi di iscrizione sono aspetti certamente non secondari per la ripartenza. Il Consiglio Territoriale aveva già determinato sino al 31 dicembre 2021 l’applicazione delle forme di sconto su affiliazione e tesseramento proposte dal Consiglio Nazionale Csi. A questo importante aspetto va aggiunta la decisione di non applicare alcun aumento ai costi di iscrizione ai campionati. Le quote di iscrizione ai vari campionati vengono infatti riproposte così come nella stagione 2019/2020; inoltre verrà riconosciuto un bonus di circa il 30% della quota versata due anni fa ad ogni squadra iscritta nella stagione 2019/20 dall’under 13 in su, e che rinnoverà l’iscrizione al campionato 2021/22 anche se in categorie diverse. Il bonus verrà accreditato alle società sportive nel primo estratto conto.