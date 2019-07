Il Check Up del San Martino va a Davide Trincavelli e Fabiola Riberio

In cento, domenica, si sono dati battaglia sul San Martino

Prova a cronometro per i runner, l’arrivo al Rifugio Piazza

LECCO- In tutto 2350 metri di percorso per 400 metri di dislivello: è il Check Up del San Martino, la corsa in montagna a cronometro organizzata Gruppo Alpini Monte Medale di Rancio e Laorca che domenica ha festeggiato la sua 40esima edizione.

Da via Quarto al Rifugio Piazza, più di cento runner (85 uomini e 20 donne) si sono sfidati nella gara al miglior tempo.

Il cronometro ha premiato ancora una volta Davide Trincavelli, mandellese atleta dei Falchi di Lecco, già vincitore dell’edizione 2017 e arrivato secondo nel 2018, superato in quell’occasione da Nicola Golinelli.

Quest’anno Trincavelli ha fatto di nuovo suo il Check Up migliorando il tempo che aveva fatto segnare nella passata edizione (20:02). Il podio maschile è completato dal compagno di squadra Andrea Grilli (21:52) e da Enrico Vassena (22:12) dell’Osa Valmadrera.

Al femminile la vittoria è stata conquistata invece da Fabiola Ribeiro (30:37) della Sev Valmadrera, seguita da Gloria Milani (31:53) e Chiara Baio (32:57).

Conclusa la prova, si è svolta la tradizionale festa con la celebrazione della Santa Messa e pranzo al rifugio.