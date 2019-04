Grande prestazione del quartetto lecchese.

I blucelesti chiudono ottavi.

REGGIO EMILIA – Erano partiti per salvarsi, hanno sfiorato l’incredibile impresa. Gli sciabolatori del Circolo della Scherma di Lecco, all’esordio in Serie A2, hanno disputato una grandissima gara a Reggio Emilia, fermandosi a un passo dalla promozione in Serie A1.

Il Circolo si presenta con un quartetto formato da Ciro Buenza, Pietro Irmici, Marco La Barbera e Luca Guascito. In pedana ci sono altre quindici squadre, divise in quattro gironi. I blucelesti tirano alla grande, battendo senza problemi Terni (45-27) ma perdendo contro Frascati (32-45) e la forte formazione di Lucca (27-45).

Qualificati alla fase a eliminazione diretta, i ragazzi allenati dal Maestro Mirko Buenza sorprendono addirittura la squadra dell’Aeronautica Militare, entrando tra le migliori otto formazioni del lotto. Ai quarti sarà Napoli a interrompere il sogno lecchese (39-45) e guadagnare la promozione nella massima serie.

Nella classifica finale il Circolo della Scherma di Lecco si piazza all’ottavo posto, guadagnando il diritto di partecipare anche il prossimo anno al campionato di Serie A2.