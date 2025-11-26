Il Circolo di Scacchi Boriss Spassky di Lecco trionfa alla Mini Chess Champions Liga

Dodici formazioni lombarde in gara in quel di Bergamo: Lecco primeggia nella rassegna dedicata ai giovani scacchisti

“Il lavoro quotidiano ha senso”, commenta il presidente Nicola Gerundino, mentre il movimento scacchistico lecchese sta crescendo sempre più

BERGAMO – Trionfo lecchese alla McCL Mini Chess Champions Liga: la prima squadra del Circolo Boriss Spassky di Lecco sale sul gradino più alto del podio, mentre la seconda porta a casa un piazzamento significativo. È il bilancio dell’appuntamento disputato sabato a Bergamo, dove dodici formazioni provenienti da tutta la Lombardia si sono confrontate in un torneo pensato per i giovani che si affacciano alle competizioni ufficiali.

Il Circolo di Lecco si è presentato con due squadre, nove atleti in totale: una formazione principale e un secondo gruppo impegnato soprattutto a fare esperienza. La giornata, intensa e serrata, ha premiato il lavoro dei lecchesi. La prima squadra ha chiuso in testa alla classifica, un risultato letto come la ricompensa al percorso di impegno costruito negli ultimi mesi. La seconda si è attestata al settimo posto, un piazzamento rilevante in una competizione molto partecipata.

La manifestazione ha mantenuto il taglio pedagogico per cui è nata. La McCL Mini Chess Champions Liga si rivolge ai più giovani che muovono i primi passi nei tornei agonistici, offrendo partite equilibrate e un contesto che permette di apprendere la gestione del tempo, della tensione e dell’approccio alla gara. Alla rassegna hanno aderito realtà giovanili di diverse province lombarde, contribuendo a rendere il confronto vivace e stimolante.

Al termine del torneo, il presidente del Circolo Scacchistico Giovanile di Lecco, Nicola Gerundino, ha espresso soddisfazione per la prova dei suoi ragazzi. “Portare a Bergamo due squadre formate da nove ragazzi è già di per sé un bel segnale: significa che il movimento lecchese sta crescendo in modo strutturato, anche tra i più giovani. Vediamo sempre più famiglie interessate e ragazzi che si avvicinano con serietà all’attività scacchistica. Il primo posto conquistato dalla nostra formazione maggiore non è un punto d’arrivo, ma la conferma che il lavoro quotidiano ha senso: i ragazzi si allenano, partecipano con impegno e prendono sul serio l’opportunità di migliorarsi. Questo risultato premia in particolare l’attività che svolgiamo il venerdì pomeriggio in biblioteca: lì si costruisce il percorso educativo che unisce tecnica scacchistica e crescita personale. Siamo orgogliosi dei risultati, ma ancor più della qualità del processo formativo che stiamo portando avanti”.

Il presidente ha poi ribadito lo spirito con cui il circolo lavora da anni. “Per molti dei nostri giovani questa è la prima esperienza di torneo; tornei come la McCL li aiutano a comprendere cosa significa competere, rispettare orari e regole, gestire le emozioni. Questo è il cuore della nostra proposta educativa”.

La giornata di Bergamo conferma una fase di crescita per il movimento giovanile lecchese, capace di coniugare risultati e formazione. I prossimi impegni vedranno il circolo tornare sulle scacchiere in competizioni regionali e iniziative locali, mantenendo la stessa filosofia che orienta l’attività settimanale. Per informazioni: scacchileccogiovanile@gmail.com.