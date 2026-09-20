Il circolo Spassky di Lecco vince la tappa della Mini Champions Chess Liga

15 squadre dei circoli lombardi hanno partecipato alla manifestazione tenutesi in biblioteca a Lecco

Il podio della competizione vede lo Spassky primo seguito da Milano e Villaguardia

LECCO – Nella tappa lecchese della Mini Champions Chess Liga dedicata ai giovani under 14 non classificati hanno partecipato 15 squadre in rappresentanza di diversi circoli scacchistici della Lombardia. A vincere è stata la squadra dello Spassky di Lecco davanti all’Accademia di Milano e a Villaguardia di Como.

Gli organizzatori ringraziano la struttura bibliotecaria di Lecco e ai suoi dirigenti che hanno permesso e contribuito a realizzare l’evento che ha visto al via ben oltre 60 ragazzini motivati a superarsi sportivamente.

Il consiglio direttivo del circolo scacchistico Spassky di Lecco ricorda che a tutti gli interessati che il venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18 sia in biblioteca che nella sala Dlf in stazione gli istruttori dell’associazione sono a disposizione per migliorarsi nella disciplina degli scacchi.