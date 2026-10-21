Il Ck Rivabella è forte anche sul mare: tre vittorie nella gara di Surfski a Sestri Levante

Un fine settimana particolare per gli atleti guidati dal presidente Claudio Bettinazzi

Oro per il doppio di Massimo Bettinazzi e Pietro Mechilli, per Stefano Brambilla, per Daniele Cagliani e bronzo per Margherita Cattaneo

LECCO – Un fine settimana diverso per il Canoa Kayak Rivabella che, il 17 e 18 ottobre, ha partecipato a Sestri Levante (GE) a una gara di Surfski. Si tratta di una particolare disciplina della Federazione Italiana Canoa Kayak che si svolge prettamente sul mare con imbarcazioni particolari, aperte sulla parte superiore, che consentono di surfare sulle onde del mare.

“Anche la formula di gara è molto particolare perché si parte da riva, con la canoa già in acqua, e bisogna letteralmente salire al volo. Si tratta di una manovra che richiede un allenamento specifico – spiega il presidente del Ck Rivabella Claudio Bettinazzi -. Poi i concorrenti affrontano un circuito in mare e al rientro bisogna cercare di arrivare il può possibile vicini a riva, si scende al volo e bisogna percorrere una trentina di metri di corsa con la pagaia in mano sulla spiaggia prima di tagliare il traguardo”.

Le categorie Junior, Senior e Master hanno gareggiato nella giornata di sabato su un tracciato di tre giri per un totale di 12 km. Successo nella categoria SK2 per gli Junior Massimo Bettinazzi e Pietro Mechilli; nella categoria Senior SK1 4° posto di Luca Riva; mentre nella categoria Master C SK1 un’altra vittoria con Stefano Brambilla.

Domenica sono scesi in acqua gli atleti della categoria Ragazzi SK1 (un giro di 4 km), per loro la prova era valida per l’assegnazione del titolo italiano. 12° posto per Pietro Corti che, a causa della tensione della gara, ha sbagliato proprio la delicata fase della partenza, si è ritrovato in coda al gruppo e ha iniziato una grande rimonta conquistando un 12° posto che non gli rende giustizia. Probabilmente non sarebbe riuscito ad arrivare sul podio tutto appannaggio degli specialisti di questa particolare disciplina, ma sarebbe potuto arrivare molto vicino. Nella stessa gara 15° posto per Simone Baccaro e 24° posto per Alessandro Cassamagnaghi.

Gli Allievi e Cadetti, infine, hanno percorso un tracciato di circa 500 metri e per il Ck Rivabella c’è da registrare la vittoria di Daniele Cagliani nei Cadetti SK1 e il bronzo di Margherita Cattaneo nelle Cadette SK1.

“Con questa gara decisamente diversa dal solito e molto divertente per tutti si va a chiudere il calendario della stazione – ha concluso il presidente Bettinazzi -. Di sicuro la Tigullio Ocean Racing potrebbe diventare un appuntamento fisso per la nostra società, soprattutto in un’ottica di multidisciplinarità. Un plauso agli amici e organizzatori della Shock Wave Sports A.S.D. e un ringraziamento per averci prestato queste particolari canoe consentendoci di partecipare alla gara. Un grazie anche al Comitato Regionale che ha promosso la gara Allievi/Cadetti mettendo a disposizione, anche in questo caso, le imbarcazioni per i giovani atleti”.

Canoa Kayak Rivabella che, come da tradizione, metterà la parola fine alla stagione sportiva il 7 e 8 novembre prossimi con la trasferta in Francia per la Marathon International des Gorges de l’Ardèche.