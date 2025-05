Il Comune di Lecco aderisce alla settimana nazionale della celiachia

Mercoledì 14 maggio menù senza glutine nelle scuole con l’iniziativa “Tutti a Tavola, Tutti Insieme”

LECCO – In occasione della Settimana nazionale della celiachia, che quest’anno ricorre dal 10 al 18 maggio, e della Giornata mondiale della celiachia, che cade il 16 maggio, il Comune di Lecco aderisce nuovamente alla campagna “Tutti a tavola, tutti insieme”.



L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Italiana Celiachia, prevede un menù completamente senza glutine, che sarà servito agli studenti delle scuole di Lecco che usufruiscono del servizio mensa mercoledì 14 maggio, per diffondere la conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine.

Per l’occasione, sono state predisposte, oltre ai menù, anche delle schede gioco per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria per imparare a riconoscere il simbolo della spiga barrata, che indica gli alimenti privi di glutine.

Così l’assessore all’educazione del Comune di Lecco Emanuele Torri: “Ringrazio Dussmann e AIC per averci proposto questa importante iniziativa di sensibilizzazione verso la celiachia. Desideriamo rendere consapevoli tutti gli alunni che frequentano le mense scolastiche di questa problematica che coinvolge diverse persone in tutto il mondo. Questa è anche un’occasione per riflettere sull’importanza dell’ alimentazione e per sperimentare una dieta diversa: credo sia molto importante per i nostri giovani studenti assaggiare cibi che possano variare ed arricchire le proprie abitudini alimentari.”.

Inoltre, per mostrare sostegno e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul tema della celiachia, l’amministrazione comunale ha previsto per il 16 maggio, giornata internazionale della celiachia, l’illuminazione di colore verde del monumento di Pablo Atchugarry posto in Largo Caleotto.

Maggiori informazioni sul sito settimanadellacelichia.it